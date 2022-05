A Trieste, in un bosco, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo: indosso aveva i propri documenti tramite i quali è stato possibile procedere alla sua identificazione.

Macabro ritrovamento quello effettuato da un escursionista, in un bosco, fra Prosecco e Campo Sacro (Trieste). L’uomo stava camminando quando ad un certo punto si sarebbe imbattuto in un corpo in avanzato stato di decomposizione.

Immediata la chiamata alla Polizia di Stato intervenuta con la Squadra della Scientifica che avrebbe rilevato come sul corpo non vi sarebbero stati segni di violenza. Rinvenuti i documenti che avrebbero consentito l’identificazione del corpo appartenente ad un uomo di cittadinanza italiani di 50 anni.

Sarebbe morto settimane fa l’uomo il cui corpo è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione da un escursionista, in un bosco, fra Prosecco e Campo Sacro (Trieste).

Secondo quanto riportano i colleghi della redazione de Il Piccolo, a seguito del macabro rinvenimento, l’uomo avrebbe immediatamente contattato la Polizia di Stato sopraggiunta sui luoghi con la Scientifica. Gli agenti, effettuati i primi rilievi, avrebbero riscontrato come sul corpo – ad una prima ispezione- non vi sembrerebbero esserci segni di violenza.

Accanto al corpo sarebbero stati rinvenuti anche i documenti d’identità, che hanno reso possibile l’individuazione dell’identità della salma. Apparterebbe ad un uomo italiano di 50 anni. Stando ad una prima ipotesi, quella più accreditata, riferisce Il Piccolo, la vittima si sarebbe suicidata. Al momento, quindi, sarebbe escluso il coinvolgimento di soggetti terzi nella morte.

La Procura adesso, verosimilmente, dovrebbe disporre l’esame autoptico sulla salma per comprendere esattamente cosa sia accaduto e quali siano state le effettive cause della morte. La Polizia intanto indaga per comprendere l’esatta dinamica degli eventi ed effettivamente accertare se si sia trattato di un suicidio o se è possibile che il giallo vedrà il coinvolgimento di altri.

