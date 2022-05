Beatrice Borromeo travolta dalle emozioni, intesa magica con una persona speciale. Retroscena da brivido

Nella sua ultima apparizione in pubblico, Beatrice Borromeo si è mostrata complice come non mai con una persona per lei speciale: l’intesa magica ha fatto sognare il principato.

Stile senza tempo e fascino infinito. Beatrice Borromeo è una delle reali più amate in assoluto, sia per la sua bellezza, sia per il suo gusto in fatto di moda nonché per la sua carriera dai tanti successi. Modella e giornalista, nei suoi 36 anni di vita ha portato avanti molti percorsi distinguendosi, ancora prima di entrar a far parte della famiglia monegasca.

Sposatasi con Pierre Casiraghi, ha lasciato giovanissima l’Italia per trasferirsi a Monaco dove sta crescendo i suoi figli Francesco e Stefano.

Negli ultimi anni la sua vita si è trasformata, portandola a buttarsi nel mondo dell’editoria, ha pubblicato un suo libro, e nella realizzazione di documentari. Inarrestabile, a continua è la sua passione per la moda, tanto che i suoi look sono fonte d’ispirazione in tutto il mondo.

A confermarlo la sua ultima apparizione in pubblico in cui si è mostrata pazzesca. Nell’ambito di una cena di gala di Dior, di cui è testimonial dallo scorso anno, ha sfoggiato uno scenico abito firmato dalla Maison stupendo tutti.

Questa volta ha scelto uno stile un po’ diverso dal solito bon ton, vestendo così i panni di principessa gotica. Proprio nell’ambito di questo evento, tenutosi a Venezia, si è mostrata molto affiata con una persona per lei molto speciale.

Beatrice Borromeo persa di lui: innamorata come non mai

Innamoratissima. Così è apparsa Beatrice Borromeo a Venezia al fianco del marito Pierre Casiraghi: anche lui non è da meno, tanto che negli scatti è stato colto intento a osservare la moglie con uno sguardo molto dolce.

Sposati nel 2015, con una cerimonia senza precedenti, i due si conosciuti nel 2008. Proprio quell’anno durante il Festival di Cannes i loro sguardi si sono incrociati e la loro vita è cambiata per sempre.

In particolare il figlio di Carolina di Monaco è rimasto senza fiato davanti alla bellezza di Beatrice, tanto da affermare con sicurezza, durante la loro prima conversazione, che sarebbe diventata sua moglie. Una profezia diventata ben presto realtà.

In tutti questi anni, in cui sono diventati anche genitori, la loro intesa è cresciuta. Durante la cena di gala, organizzata nella suggestiva location del Teatro della Fenice della Serenissima, i loro sguardi ne sono stati la prova, facendo sognare i presenti e i fan della coppia reale, tra le più amate.