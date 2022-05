Pomeriggio 5, le parole dell’ospite gelano Barbara D’Urso: la conduttrice è rimasta di sasso di fronte a quanto ascoltato

Il secondo blocco di “Pomeriggio 5” si è aperto con una discussione riguardante la scorsa puntata de “L’Isola dei Famosi”. Barbara D’Urso, come ogni martedì, ha ospitato nel suo studio Vladimir Luxuria, alla quale ha chiesto di fare il punto della situazione rispetto al reality di Canale Cinque.

Non sono mancate le polemiche relativamente alla discussione verificatasi proprio tra l’opinionista e i coniugi Russo. Addirittura, nella serata di ieri, la concorrente Laura Maddaloni è arrivata a minacciare di abbandonare l’isola a causa delle critiche ricevute.

Un atteggiamento che non è affatto piaciuto a Vladimir, che ha approfittato dell’ospitata a “Pomeriggio 5” per chiarire come fossero andate veramente le cose. Il suo racconto, tuttavia, non ha potuto lasciare indifferente la conduttrice Barbara D’Urso, che si è sentita in dovere di intervenire per dire la sua. Quello che sarebbe accaduto dietro le quinte del programma è da brividi.

“Qui non si accettano minacce”: la D’Urso rimane di sasso. Attimi di panico a Pomeriggio 5

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “È fidanzata”, Ilary Blasi senza freni sulla figlia Chanel. Poi la rivelazione: “Francesco sa tutto e…”

Vladimir Luxuria, ospite della puntata odierna di “Pomeriggio 5”, ha raccontato a Barbara D’Urso tutti i dettagli della lite che l’ha vista coinvolta assieme ai coniugi Russo. A quanto pare, prima di aprire il collegamento con la Palapa, l’opinionista ha udito Alvin rimproverare i concorrenti e pronunciare la seguente frase: “qui non si accettano minacce“.

A quel punto, fraintendendo, Vladimir ha chiesto a Clemente chi lo stesse minacciando, ma la situazione è degenerata nel giro di pochi minuti. Laura Maddaloni, credendo che il marito fosse sotto attacco, si è resa protagonista di una scenata a dir poco furiosa, durante la quale ha persino dichiarato di voler abbandonare il programma.

L’opinionista, che non ci ha visto più, ha espresso un pensiero tutt’altro che positivo sui coniugi Russo, che non ha mancato di confermare a “Pomeriggio 5”. “Non parliamo di Laura, una sportiva che durante le prove ha persino barato!“, ha esclamato Vladimir, lasciando di sasso Barbara D’Urso.

La conduttrice, pietrificata dal racconto della sua ospite, non riusciva a credere a quanto udito. “Dai, non posso pensare che Laura si sia comportata così“, ha constatato la padrona di casa, interrompendo la Luxuria. Quest’ultima, tuttavia, si è mostrata irremovibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, oscene le frasi di Tina. Maria sente tutto e prende una spiacevole decisione

A detta dell’opinionista, Laura e Clemente non si sarebbero comportati in maniera rispettosa nei confronti di Ilary e degli autori. Una tesi a cui la D’Urso, nonostante il resoconto dettagliato di Vladimir, ha fatto davvero molta fatica a credere.