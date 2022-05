Ilary Blasi senza freni sulla figlia Chanel: la questione del fidanzamento ha messo in difficoltà papà Francesco Totti

La famiglia Blasi-Totti è una famiglia in cui l’amore regna da sempre sovrano, al netto delle naturali scaramucce che si vengono a creare tra i tre figli del “pupone” e della conduttrice. Ilary e Francesco, insieme da circa vent’anni, hanno investito tempo ed energie nella crescita di Cristian, Chanel e Isabel, che per la coppia sono i tesori più preziosi.

L’ex campione della Roma, innamoratissimo dei suoi figli, ha sempre riservato particolari attenzioni nei confronti della sua secondogenita Chanel. Quest’ultima, in procinto di compiere 15 anni, sta crescendo a vista d’occhio ed è ormai un’adolescente in piena regola.

Ma cosa penserebbe Francesco a fronte di un eventuale fidanzato per sua figlia? A questa domanda ha risposto proprio la moglie Ilary, lasciando migliaia di fan letteralmente di sasso. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da Totti…

“È fidanzata”, Ilary Blasi senza freni sulla figlia Chanel. Poi la rivelazione: “Francesco sa tutto e…”

Circa un anno fa, ai microfoni di Chi, la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” aveva parlato apertamente della situazione interna alla propria famiglia. In particolare, Ilary Blasi aveva descritto senza alcun freno la reazione del marito Francesco ai fidanzamenti di Cristian e Chanel.

All’epoca, la secondogenita della coppia aveva solamente 13 anni ma era già corteggiatissima dai suoi ammiratori. Addirittura, come confermato dalla Blasi, sua figlia si sarebbe fidanzata persino prima del fratello maggiore Cristian. Ma quale era stata la reazione del papà di fronte all’evento?

“Francesco lo sa, ma noi non diamo troppa importanza a queste cose” – aveva chiarito Ilary, per poi continuare – “Chanel si fidanza e si lascia“. A quanto pare, dunque, il “pupone” non avrebbe manifestato particolare gelosia nei confronti della figlia. Ciò nonostante, la conduttrice non aveva mancato di aggiungere un particolare importantissimo.

“Per lui Chanel è ancora la piccola di casa“, aveva teneramente osservato la padrona di casa de “L’Isola”. Suo marito, al netto di ciò che dà a vedere, è dunque estremamente protettivo e amorevole nei confronti della sua “principessa“, sulla quale veglia in maniera costante.