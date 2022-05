La dieta della rucola è diventata virale, sembrerebbe che faccia miracoli, ma è proprio così? Scopriamolo insieme.

L’estate è alle porte e la voglia di buttar via qualche chiletto di troppo è davvero tanta. Cerchiamo in tutti i modi di arrivare perfetti per la prova costume e seguendo qualche dieta speriamo di riuscire nell’impresa. Prima di continuare a leggere questo articolo è bene che tu faccia un consulto con il tuo medico curante per scoprire se questo regime alimentare è adatto al tuo metabolismo. Fatta la premessa torniamo a noi, sta spopolando la dieta della rucola, ma per quale motivo?

La rucola è un’insalata molto particolare, ha un gusto tutto suo talvolta un pò pungente ma piace più o meno a molta gente. E’ ottima anche per guarnire focacce e pizze, si presta alla preparazione di moltissimi piatti. Ma lo sapevi che ha tantissime proprietà? Scopriamole.

Ecco per quale motivo fa bene mangiare la rucola

Se mangi la rucola con cadenza regolare i benefici al tuo organismo sono davvero tanti, quest’erba riesce a regolare e stimolare il metabolismo e riduce notevolmente la ritenzione idrica essendo ricca di Vitamina B. Se utilizzi la rucola per una tisana, sappi che è un potente digestivo ha anche il potere di ridimensionare l’acidità di stomaco.

La rucola è molto gustosa ed ha pochissime calorie quindi può essere mangiata come e quando vuoi soprattutto con i condimenti che ti aggradano. Per queste ragioni è molto in voga nelle diete, ma vediamo come consumarla.

Questa dieta non è adatta alle donne in gravidanza e a chi soffre di diabete, può essere eseguita solo per 3 giorni ed è bene anche che tu faccia attività fisica se vuoi risultati ottimali.

1 giorno:

colazione – 4 mandorle – 50 gr di ricotta – 100 gr di mirtilli

spuntino – yogurt naturale con un pò di miele

pranzo – 80 gr di pasta (anche integrale ) pomodorini – insalata di rucola con 50 gr di pesce a piacere

merenda – 1 papaia

cena – insalatona di rucola condita con 4 alici – scaglie di grana – 70 gr di pane integrale

2 giorno:

colazione – frutta fresca – 1 fetta di pane integrale – 1 cucchiaio di burro di arachidi

spuntino – 1 mango

pranzo – 80 gr di riso all’insalata con rucola e tonno

merenda – 1 frutto a piacere

cena – 50 gr di bresaola – rucola – 70 gr di pane integrale

3 giorno:

colazione – 1 bicchiere di latte di mandorle – 4 biscotti integrali – 3 noci

spuntino – 1 banana

pranzo – 80 gr di riso – rucola – 50 gr di fesa di tacchino

merenda – 4 fette di ananas fresca

cena – 50 gr di carpaccio di pesce – 70 gr di pane – insalatona di rucola