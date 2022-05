Rimandati tutti i suoi impegni, Clementino salterà la puntata di questa sera di Made in Sud, su Rai Due. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram.

Dispiaciuto dell’accaduto, il rapper Clemente Maccaro in arte Clementino, rinuncia ad una settimana importante per lui e per la sua carriera. Con una Instagram story, Clementino avrebbe rivelato al suo pubblico di aver contratto il Covid: “Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di “Made in Sud”, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso.”

Sarebbe cominciata una settimana densa di impegni ma Clementino lo ha annunciato via social: “Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto. E proprio la settimana di uscita del disco. Sono positivo al Covid (picco massimo). Non me lo meritavo, punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante.” avrebbe scritto.

Chi condurrà la terza puntata di Made in Sud? Tutte le rivelazioni della RAI

Il rapper italiano ha quindi dovuto rimandare la terza puntata di “Made in Sud”, il noto show in onda su Rai Due che conduce con Lorella Boccia. L’ex volto di Amici, però, non sarà da sola sul palco. Al suo fianco, Maurizio Casagrande, un ospite fisso delle precedenti puntate che la accompagnerà tutta la serata. Non mancheranno quindi risate e divertimenti per uno dei programmi comici più fortunati del momento.

Clementino non potrà condurre lo show Rai data la sua positività. Sul palco di questa serata tanti ospiti e 45 artisti comici: gli Arteteca, il Trio dei Gemelli di Guidonia, Simone Schettino, Ciro Giustiniani e l’intramontabile Maurizio Battista. Non solo! La Rai ha annunciato che torneranno sul palco Paolo Caiazzo e Uccio de Santis accompagnato da Umberto Sardella e Antonella Genga. In esibizione anche l’inedito duo formato da Livio Cori e Mavi. Clementino rimane comunque sulla cresta dell’onda e non rimanda gli impegni presi: “Alle 14 vi farò uscire una bomba che vi farà saltare dalla sedia!”, ha scritto sulla stories.

