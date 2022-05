Federica Pellegrini, dopo il nuoto svela il suo nuovo percorso

Federica Pellegrini non molla e decide di voltare pagina: ha intrapreso un nuovo percorso che la sta impegnando molto

Dopo essersi rilassata in quel di Sciacca, Federica Pellegrini è tornata più carica che mai con una serie di novità che non vede l’ora di condividere con i fan.

L’atleta più amata e seguita dagli italiani non riesce a stare ferma e così, dopo aver deciso di dire addio alla piscina, ha già scelto un nuovo percorso da intraprendere. Non potrà mai abbandonare lo sport, ma mai avrebbe pensato di iniziare un’attività completamente diversa dal nuoto. Sui social spuntano le prime foto.

Federica Pellegrini, la prima volta non si scorda mai – FOTO

Federica Pellegrini ha iniziato la danza aerea, una disciplina completamente nuova per lei che è abituata a fare km in piscina. Su Instagram ha condiviso con i fan uno scatto della prima lezione, che a quanto pare non è stata niente male.

“Piano piano … un centimetro alla volta… devo dire che testarsi in uno sport così differente è difficile , molto difficile ma allo stesso tempo appassionante…. – ha rivelato – Non sono un fuscello, sono molto alta, ho delle leve lunghissime e poca forza nelle mani e soprattutto non ho mai esercitato l’elasticità in questo modo…farlo adesso sicuramente è complicato ma per una volta non ho fretta”.

I follower che la seguono non hanno potuto fare a meno di lasciare messaggi sotto al post per supportarla e sostenerla ancora una volta. Tra i tanti si legge: “Tra due anni: Federica Pellegrini, la campionessa mondiale di tessuti aerei” e poi ancora “Sono convinto che anche in qst disciplina diventeresti la Divina”.

La Pellegrini è un concentrato di energia, sempre pronta a mettersi in gioco e a dare il massimo in ogni situazione. Sono passati tanti anni da quando Federica, appena sedicenne ha realizzato un sogno ed oggi è di nuovo in pista per esaudirne altri cento.