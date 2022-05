Sabrina Salerno torna in tv, special guest di un nuovo talent internazionale. Fan in fibrillazione

La showgirl tra meno di un mese sarà una delle protagoniste di un talent molto importante che si svolgerà a Londra. Vediamo di cosa si tratta.

Impossibile non amarla con la sua aria irriverente e magica, che negli anni Ottanta e Novanta ha fatto innamorare tutti gli italiani per la sua carica sensuale alle stelle come poche showgirl e cantanti dell’epoca.

Ancora oggi la mitica Sabrina Salerno è un’icona da seguire sui social dove vanta una community di 1,2 milioni di follower.

Scoperta da Claudio Cecchetto, è diventata famosa come cantante italo-disco, suscitando interesse anche per le sue misure pin-up che oggi più che mai fanno sognare e battere il cuore ogni volta che pubblica un nuovo scatto social.

Ha venduto oltre 20milioni di album e poi gradatamente ha lasciato la musica per dedicarsi alla sua famiglia e a sporadiche apparizioni televisive dove però suscita ogni volta scalpore.

È di poche ore fa però la notizia inaspettata che nessuno credeva possibile. Sabrina presto sarà nuovamente in sella di un nuovo programma tv dal sapore internazionale, la comunicazione è stata data direttamente tramite una story Instagram. Capiamo di cosa si tratta.

“Io Talent Europe”, special guest Sabrina Salerno. Ma di cosa si tratta?

Ma cos’è “Io Talent Europe”? Per chi non lo sapesse si tratta di un Talent Show Musicale “targato Italia” le cui tappe di gioco si svolgono in numerose città europee. Targato Italia perché questo progetto incredibile ha ottenuto (come di legge sul sito) “il Patrocinio dalle Ambasciate Italiane, il Patrocinio del Comune di Daugavpils, la collaborazione esclusiva dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Daugavpils e di alcuni selezionatissimi Sponsor Nazionali“.

Sabrina Salerno sarà presente a Londra il 31 maggio, 1, 2 e 4 giugno per la tappa inglese dove tutti i finalisti si sfideranno per il premio finale. Accanto a lei però altri coach dai nomi noti come la presentatrice Annalisa Minetti, i vocal coach Luca Pitteri e Luca Jurman, Biondo, I Ditelo Voi, Gianluca Impastato, Vincenzo Albano, Valerio Liboni e moltissimi altri che faranno il loro ingresso durante le giornate di messa in onda.

Se anche voi non volete perdervi questa grande avventura che vedrà protagonisti alcuni nostri professionisti italiani e la stessa Sabrina nel ruolo di coach, l’appuntamento è sul canale 839 di Sky e sul Digitale Terrestre.