Vic De Angelis si sta innamorando del suo amico Damiano? Non perde occasione di stargli vicino, ma dov’è la fidanzata del cantante?

I Maneskin non si fermano più. Lo scorso weekend si sono esibiti all’arena di Verona davanti a più di 12mila fan che erano presenti e si sono emozionati insieme a loro.

Determinati, intraprendenti, da un talento fuori dal comune, quattro giovani che dopo la vittoria di “X-Factor” e di “Sanremo 21” si sono ritrovati a diventare una delle band più amate a livello internazionale. Thomas, Ethan, Damiano e Victoria, sono loro le star del momento. A proposito di Damiano e Vic: cosa c’è tra i due?

Maneskin, Vic De Angelis e Damiano: amicizia o amore? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Tutti, soprattutto i fan più attenti e curiosi, avranno potuto notare che Damiano e Vic De Angelis ultimamente sono molto affiatati. I due trascorrono molto tempo insieme e non perdono occasione di postare foto e video sui social che fanno il giro del web.

Qualche giorno fa Victoria ha condiviso una storia in cui dà un bacio al suo amico e poi un post per il compleanno del suo amico e collega. Ancora una volta insieme, uno accanto all’altro a fare la linguaccia.

“+ 22, dormito due ore ma già pronti per questa sera”, ha scritto sotto allo scatto diventato virale. Sono tanti i commenti e i like che si leggono sotto alla foto e tra questi si legge: “Belli da fare paura” e poi ancora: “Perché non vi mettete insieme?“, qualcun altro ha aggiunto: “Ma la Soleri non è gelosa?“.

Giorgia Soleri, in realtà, non ha proprio reagito al post. Niente like o commento: che sia l’inizio della fine? Non ci resta che seguire la band e in particolare i diretti interessati per scoprire ulteriori dettagli al riguardo. Per il momento tutto tace.