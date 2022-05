Charlene di Monaco, storia di un’altra “principessa triste”. Rivelato il suo più intimo segreto

Charlene Wittstock e Alberto di Monaco: dai pettegolezzi su un loro presunto divorzio all’ultima recente apparizione insieme a tutta la famiglia: cosa si cela dietro

In genere, quando si accostano le parole “principessa triste” la mente vola al ricordo della compianta Lady Diana. La sua storia di “prigionia” in un mondo che non le apparteneva veramente, le restrizioni, le umiliazioni, la ribellione e l’infausto epilogo l’hanno resa, suo malgrado, un’icona intramontabile.

Impossibile non fare un parallelismo odierno con un’altra principessa, Charlene Wittstock, consorte di Alberto di Monaco, le cui dinamiche appaiono più misteriose ma decisamente molto preoccupanti. La reale monegasca, infatti, ha trascorso quasi un anno lontana dal principato e dalla sua famiglia, bloccata in Sud Africa a causa di un’infezione contratta durante un viaggio di beneficenza.

Dopo il suo rientro a Monaco avvenuto lo scorso novembre, l’ex campionessa di nuoto Charlene Wittstock si è recata immediatamente in Svizzera per farsi curare per un presunto esaurimento. É apparsa molto dimagrita, stanca e decisamente provata.

Raramente è stata vista in compagnia del principe Alberto o dei loro due figli, i gemelli Gabriella e Jacques nati il 10 dicembre 2014. Per questo motivo sono rimbalzate in maniera costante sui giornali di tutto il mondo e sul web notizie presunte di una grave crisi matrimoniale in seno a una delle famiglie reali più importanti d’Europa.

Vera Dillier, amica del principe, avrebbe rivelato che vi siano accordi prematrimoniali che vieterebbero il divorzio; pare che Charlène sia costretta ad apparire a qualche manifestazione pubblica per mettere a tacere le voci.

Sarà vero? Fatto sta che, finalmente, sabato 30 aprile la principessa si è mostrata con marito, figli e Louis Ducruet (primogenito di Stephanie) all’E-Prix di Formula E. Nuovo look con un’acconciatura cortissima, sbarazzina e un biondo platino di grande effetto.

L’esperta di linguaggio non verbale del corpo Judi James ha espresso la sua opinione sul prestigioso magazine britannico Daily Mail. Ha definito Charlene “emotivamente isolata, con il suo sguardo molto triste, riflessivo o pensieroso”. Ha aggiunto che sembra distante dalla sua famiglia (decisamente più animata) nonostante sia in piedi con loro e stia persino coccolando la piccola Gabriella.

Tiene le mani sulle spalle della bambina, suggerendo che voglia mantenerla al sicuro e amata. A nessuno è sfuggito, inoltre, l’anello al dito (quello di fidanzamento) per enfatizzare il suo ruolo di moglie presente.

A parlare è stata anche Loni Baur, make up artist tedesca molto vicina a Charlene. Le due si sono conosciute a Parigi qualche anno fa. In un’intervista rilasciata al giornale Bunte ha detto: “Viene data un’immagine sbagliata di lei sui giornali. Non mi piace affatto ciò che leggo”. Ha concluso: “La principessa di Monaco è una madre amorevole ma è sottoposta a una grande pressione. Deve gestire i suoi figli ma anche la loro privacy”.

Che siano veramente così distorte le notizie che giungono sulla nuova “principessa triste”?