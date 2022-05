Manuel Bortuzzo, la sua storia diventa un film: il nuotatore ha perso l’uso delle gambe in seguito ad una sparatoria ed ha ricominciato da zero

Manuel Bortuzzo è uno dei personaggi più famosi di questo ultimo anno, soprattutto da quando a settembre ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia è stato un vero e proprio esempio per tantissimi ragazzi: nonostante gli sia capitata una terribile ingiustizia, è ripartito da zero e si è rimboccato le maniche per tornare a vivere.

Tutto è cominciato quando alla sola età di 19 anni, nella città di Roma, Manuel è rimasto coinvolto in una terribile sparatoria. Era uscito per comprare le sigarette e si è ritrovato al posto sbagliato al momento sbagliato: a causa di uno scambio di persona, è stato sparato e ha perso l’uso delle gambe. Da allora, è costretto a stare su una sedia a rotelle.

Manuel Bortuzzo: “Giancarlo è stato bravissimo. Mi sono molto emozionato”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Laura Pausini, retroscena sconvolgente sul primo Sanremo: non è andata come credete

Adesso la sua vita è diventata un film: andrà in onda l’8 maggio su Rai Uno. Come protagonista Giancarlo Commare, che interpreterà proprio i suoi panni. Qui viene raccontato il coraggio di rinascere dopo una esperienza così tanto terribile.

“Mi ha fatto una sensazione particolare perché fino a metà film mi sembrava la storia di un altro. È stato emozionante” ha raccontato Manuel, nel corso di una intervista che ha rilasciato a La Repubblica. “Il film è tratto dal mio libro ed è fedele, per me è stato terapeutico scrivere. Giancarlo è stato bravissimo a restituire i miei gesti, è tutto vero”.

Così Manuel si lascia alle spalle una volta e per tutte anche la sua storia d’amore con Lulu Selassie, che sarà per sempre una bellissima parentesi che si porterà con sé.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Ogni volta il cuore batte forte” Caterina Balivo e il suo ritorno in tv: tacco a spillo e vestito da capogiro – FOTO

C’è grande attesa per il film, i suoi fans non ci stanno più nella pelle: il cast è assolutamente incredibile e la pellicola promette davvero molto bene.