Roberto Farnesi e la dedica più dolce del mondo per la sua bambina: lo scatto è quasi un’opera d’arte. Pioggia di commenti per lui

È uno dei belli della fiction italiana e nonostante i suoi capelli brizzolati non perde di certo il fascino con il quale da sempre ammalia le donne di mezza Italia. Parliamo di Roberto Farnesi, il celebre protagonista de “Il Paradiso delle Signore” che è anche diventato da poco papà.

Da sette anni vive una storia meravigliosa con la sua Lucya e da 5 mesi insieme a lei ha allargato la famiglia. In passato ha ammesso di essere stato un tombeur-de-femmes ma oggi è tutto diverso.

Per le sue fan in versione papà è ancora più bello. Farnesi stesso ha ammesso, ospite di Francesca Fialdini, a “Da noi a ruota libera” di essere un po’ vanitoso anche per via del lavoro che fa. Eccolo insieme alla sua piccola in questa nuova versione di sé.

Roberto Farnesi e la FOTO con la sua piccola: la dedica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Farnesi (@farnesiroberto)

Roberto Farnesi è diventato papà all’età di 52 anni. Un papà che invidiano tutti e che ha condiviso la gioia di un momento unico sui social scrivendo a corredo di un tenero scatto “Buongiorno Principessa” senza rivelare il nome della piccola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Miriana Trevisan e le nozze saltate: il grande amore dopo Pago e poi l’addio

Farnesi con la sua compagna Lucya Belcastro, 28 anni con 24 anni di differenza, ha realizzato il sogno più grande. In passato si era detto pronto a diventare papà anche se allergico al matrimonio e 5 mesi fa il sogno è diventato realtà.

Tra l’attore e la sua compagna la differenza d’età non è mai stata un problema e ancor di più oggi che sono ormai in tre. L’attore ha già mostrato qualche scatto con la piccola ma uno tra tutti commuove il web. La stringe tra le mani e avvicina il suo dolce visino al suo. Chiude gli occhi e ci regala uno scatto magnifico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Manuel e Lulù: dal grande amore alla rottura, finisce tutto. Motivo clamoroso

A corredo la confidenza più dolce che un padre possa fare: “…mai provato niente che neanche si avvicini a questo… #love”. Come dargli torto dicono tutti i suoi fan che oltre ai complimenti si accodano al suo pensiero specificando che non c’è nulla di più vero e forte che l’amore per i figli.