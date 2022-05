Terence Hill, l’addio più straziante è arrivato: milioni di italiani sono rimasti di sasso di fronte all’annuncio dell’attore

Dopo ben 22 anni, Terence Hill ha detto addio alla fiction che più lo aveva reso celebre in assoluto. Il suo “Don Matteo”, punta di diamante dell’emittente statale, riusciva a mettere d’accordo tutti, adolescenti e adulti.

Merito del sorriso affabile del protagonista, ma anche della dinamicità che l’attore, nonostante gli 80 anni superati, ha sempre portato sulle scene televisive. L’addio del nativo di Venezia è arrivato come un fulmine a ciel sereno agli occhi dei suoi sostenitori, che si stanno ancora abituando al sostituto “Don Massimo”, interpretato da Raoul Bova.

Ad emozionare ulteriormente i telespettatori di Rai 1, come se non bastasse, è arrivato il recente videomessaggio che l’attore ha divulgato tramite i social. Per la prima volta, nel corso di tutta la sua carriera, Terence Hill ha parlato a cuore aperto ai fan.

Terence Hill, l’addio più straziante è arrivato: l’annuncio che ha devastato gli italiani

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Armando Incarnato accecato dalla rabbia: insulti e parolacce contro il rivale in studio

Per i telespettatori di Rai 1, abituarsi all’assenza di “Don Matteo” non è affatto semplice. Il parroco di Spoleto, interpretato magistralmente da Terence Hill, ha detto addio alla celebre fiction dopo ben 22 anni e 13 stagioni. L’attore, che non riusciva più a sostenere le tempistiche legate al set, si è dovuto congedare con profondo rammarico.

Proprio di recente, il nativo di Venezia ha voluto registrare un videomessaggio indirizzato ai suoi milioni di fan, che ha ringraziato per l’affetto ricevuto in tutti questi anni di “Don Matteo”. Con parole cariche di commozione, l’attore ha espresso la propria gratitudine per l’amore che i telespettatori gli hanno sempre dimostrato.

“Non posso far altro che ringraziarvi, senza di voi nulla sarebbe stato possibile“, ha spiegato l’83enne, non riuscendo in alcun modo a trattenere le lacrime. Il video, diffuso attraverso tutti i canali social, ha toccato i cuori di migliaia di fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Manuel Bortuzzo parla del film sulla sua vita: “Mi sembrava la storia di un altro”

Per il pubblico di Rai 1, dimenticare l’interprete di “Don Matteo” è davvero impossibile. Nonostante Raoul Bova si trovi perfettamente a proprio agio nei panni di “Don Massimo”, per i telespettatori il parroco di Spoleto è solo uno, ed è l’insostituibile Terence Hill.