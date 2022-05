“Storie italiane”, riflettori su Johnny Depp: “Stavi scherzando?”

“Storie Italiane” ha dedicato una parte del programma a Johnny Depp e al processo che lo vede coinvolto insieme alla moglie Amber Heard

Si è conclusa un’altra puntata di “Storie Italiane” con importanti dettagli legati all’attore Johnny Depp e alla storia con sua moglie di cui tutti stanno parlando.

Eleonora Daniele ha mandato in scena dei video che hanno fatto rabbrividire i presenti in studio e lasciato senza parole il pubblico da casa che ha sempre stimato e seguito la star di Hollywood. Ma qual è la verità?

Johnny Depp, il giallo horror noir: cosa sta succedendo ad Hollywood

Johnny Depp e Amber Heard si sono conosciuti nel 2009 durante le riprese di un film e tra loro è stato amore a prima vista. La loro storia è stata seguita ed ha appassionato milioni di fan che ancora oggi non possono credere alla vicenda che si aggira da mesi intorno alla coppia.

L’attrice avrebbe accusato il marito di violenze sessuali, ma l’attore avrebbe negato e proprio in questi giorni avrebbe avviato la richiesta di risarcimento danni per diffamazione di 50 milioni di dollari.

“E’ un processo tristissimo – afferma Candida Morvillo in collegamento a “Storie italiane” – perché in qualche modo a noi piace rispecchiarci nelle vite dei belli, ricchi e famosi e ci piace sognare con loro. Poi ecco questi sono i momenti in cui tutto precipita e ci accorgiamo che purtroppo le debolezze e fragilità, la malvagità umana alberga da tutte le parti anche ad Hollywood”.

Johnny Depp, inoltre, avrebbe accusato la moglie di avere una malattia psichiatrica e la diretta interessata, invece, lo avrebbe accusato di avere dei problemi con l’alcool.

I video inediti

Durante il processo per diffamazione sono stati mostrati alcuni messaggi di Depp che l’attore avrebbe inviato ad un amico dove usa delle parole pesanti nei confronti della moglie. “L’attore si sarebbe giustificato dicendo è solo humour nero e dice ‘Stavo scherzando’ – ha spiegato la Daniele in diretta a “Storie italiane” – ma va, stavi scherzando?”.

La conversazione sarebbe stata la seguente:

A: “Bruciamo Amber”

J: “Dopo averci pensato bene non credo dovremmo bruciare Amber, è una compagnia deliziosa e piacevole per gli occhi, inoltre non sono sicuro che sia una strega. Naturalmente potremmo provare ad annegarla. Che ne dici? N.B. Io ho una piscina”.

A: “Affoghiamola prima di bruciarla, dopo mi ***** il suo cadavere per assicurarmi che sia morta”.

Come ha affermato Alessandro Cecchi Paone, ospite in trasmissione, è strano che sono state pubblicate le dichiarazione di questo tipo dal momento che solitamente si tende a nascondere il lato oscuro di Hollywood.

Tali rivelazioni e accuse causeranno un danno di immagine a entrambi gli attori che perderanno molte parti. “Insomma – ha concluso il giornalista – la guerra dei Roses era agghiacciante, ma in confronto era una favoletta”.