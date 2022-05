Giovanna Civitillo e l’annuncio commovente in diretta e sui social: è il momento dei saluti per un ultimo giorno di emozioni

Giovanna Civitillo è la bella e dolce moglie di Amadeus. L’abbiamo conosciuta prima a “L’Eredità” nelle vesti di sexy professoressa, proprio quelle vesti che hanno fatto perdere la testa al conduttore e poi come compagna storica di uno dei volti più amati della televisione.

Il sogno di Giovanna era fare la ballerina, poi la vita l’ha portata anche verso altre vie, in primis il matrimonio e la famiglia, quello che aveva sempre sognato. Per lei anche diversi ruoli in tv, da “Prima Festival” alla conduzione insieme al marito di “Affari tuoi – Formato famiglia” e nel cast di “Detto Fatto” su Rai 2 con Bianca Guaccero.

Ora però è tempo di cambiare per Giovanna e l’annuncio arriva prima in diretta e poi sui social. Ecco cosa è successo.

Giovanna Civitillo: l’annuncio commovente sui social

Sta per volgere al termine la stagione di “Detto Fatto”, il programma di Rai 2 del primo pomeriggio condotto da Bianca Guaccero e ieri è stata una giornata molto particolare anche per Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus che ha avuto il ruolo di “Tuttofare” ha salutato tutti annunciando sui social il suo “ultimo giorno”.

Un annuncio molto commovente per la donna che si è sentita come in famiglia al fianco di Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. In diretta c’è stato un lungo e caloroso abbraccio con Bianca Guaccero e le due si sono commosse.

Parte di quello che sono stati i saluti in tv Giovanna li ha riportati anche su Instagram sul profilo che condivide con Amadeus ma che come sappiamo amministra lei. Il conduttore non è avvezzo a queste cose e lascia fare tutto alla moglie.

“… il mio ultimo giorno con la famiglia di @dettofattorai Grazieeee 😘 È stato un piacere lavorare con tutti voi 💖” ha scritto la Civitillo a corredo di alcuni degli scatti più belli di questa esperienza. Per lei da tutti solo parole di affetto e di stima.

“Sei una persona che mi mette allegria appena la vedo. Sempre carina, leggera, ironica. Ti voglio bene 😘♥️” le ha scritto Jonathan. “Lo stesso per me. Grazie Giovanna! ❤️” ha sottolineato Gianpaolo.