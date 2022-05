Armando Incarnato accecato dalla rabbia a Uomini e Donne: volano insulti e parolacce contro il rivale in studio Diego Tavani

Dal primo giorno in cui ha messo piede in studio, Armando Incarnato è sempre parso tollerare a malapena il compagno di parterre Diego Tavani. Con quest’ultimo non tirerebbe una buona aria fin dai tempi della frequentazione con Ida Platano; il partenopeo, grande amico della bresciana, non aveva mancato di scagliare il proprio veleno contro il romano.

In seguito, le scaramucce tra i due, anziché attenuarsi, non hanno fatto altro che proliferare. La situazione si è ulteriormente complicata nel momento in cui Diego ha chiesto il numero di Aneta, ex fiamma proprio di Incarnato.

Tra i due la frequentazione sembrava andare a gonfie vele, nonostante le rimostranze che Tavani, di puntata in puntata, non mancava di elencare in studio. Quest’oggi, venerdì 4 maggio, la coppia è approdata ad una decisione che ha fatto felici molti dei presenti alla registrazione.

Solamente pochi minuti prima, tuttavia, Diego si era visto coinvolto in una lite a colpi di insulti iniziata proprio da Armando. Tra i due sono volate parole talmente pesanti che Maria De Filippi si è trovata costretta ad abbassare l’audio. Analizziamo insieme quanto da poco andato in onda su Canale Cinque.

Armando Incarnato accecato dalla rabbia: insulti e parolacce contro il rivale in studio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mina: una sbirciatina dentro la sua casa. Ecco dove vive oggi la celebre Tigre di Cremona

Quando Diego e Aneta si sono seduti al centro studio, durante la puntata di oggi, la situazione non era certo delle più distese. Già nel corso delle precedenti puntate, infatti, il romano non aveva mancato di avanzare delle perplessità in merito a questa conoscenza, poi confermate in occasione dell’appuntamento di oggi.

“Con lei va tutto troppo bene, e per me questo è strano…“, ha cercato di spiegare Tavani, prima di subire il feroce attacco degli opinionisti. Sia Gianni che Tina, infatti, sostenevano a gran voce che Diego, con il suo discorso, si stesse semplicemente spianando il terreno per chiudere definitivamente la conoscenza.

Nella discussione si è inserito anche Armando Incarnato, che proprio con Aneta ha avuto una lunga frequentazione, poi conclusasi in un nulla di fatto. Le parole con cui il partenopeo si è rivolto a Tavani non sono state certamente lusinghiere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giovanna, svelato cosa prova davvero per la figlia di Amadeus: “Grazie ad Alice ho scoperto che…”

Il cavaliere, dopo averlo definito un “cogxxxne“, è passato a lanciare un avvertimento alla dama. “Io ho avuto la pazienza di aspettarti e rispettarti” – le ha ricordato Incarnato, mentre Aneta rimaneva impassibile – “Lui che invece ti ha baciata ora si sta tirando indietro“.

Diego, dal canto suo, non ha mancato di rispondere per le rime al rivale, ricoprendolo di parolacce. Mai, all’interno di “Uomini e Donne”, erano volati insulti e minacce come durante la puntata di oggi, al punto tale che Maria De Filippi si è vista costretta ad abbassare l’audio.

Alla discussione ha posto fine Gianni Sperti, che con un’unica, semplicissima domanda è riuscito ad estrapolare il nocciolo della questione. “Tu usciresti adesso con Diego?“, ha chiesto l’opinionista ad Aneta, che ha immediatamente risposto in maniera affermativa. Quando la medesima domanda è stata rivolta a Tavani, neanche quest’ultimo è parso tentennare a lungo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Stefano De Martino, finalmente arriva la verità su Belen: “ho imparato sulla mia pelle che…”

“Assolutamente sì“, ha replicato il cavaliere, ponendo fine alle discussioni scatenatesi in studio. Dopo aver ballato con Aneta, il romano ha dimostrato le proprie intenzioni decidendo di vivere il rapporto fuori dallo studio. Per Armando, dunque, si è trattato dell’ennesimo buco nell’acqua.