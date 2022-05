Melissa Satta è entrata già nel mood estivo ed ha condiviso con i fan uno scatto mozzafiato: che spettacolo della natura

Lo sguardo da pantera e un fisico da urlo. Così Melissa Satta si mostra ai fan che la seguono sui social e non perdono occasione di sostenerla e supportarla in ogni situazione.

Da tutti conosciuta per essere stata una delle veline di “Striscia la notizia“, oggi è una mamma meravigliosa che trascorre molto tempo con suo figlio senza mai rinunciare al lavoro. Showgirl e conduttrice, cosa desiderare di più?

Melissa Satta, la prima FOTO non si scorda mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Seguita da quasi cinque milioni di fan, Melissa Satta è molto attiva sui social dove condivide alcuni momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato.

L’ex velina è già entrata nel mood estivo ed è per questo che ha pubblicato una foto in costume dove si nota tutta la sua sensualità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Laura Pausini, retroscena sconvolgente sul primo Sanremo: non è andata come credete

In una posa seducente, con i capelli sciolti al vento e uno sguardo accattivante afferma: “L’estate è dietro l’angolo”. Le sue forme prorompenti in primo piano fanno il giro del web che non resiste e lascia messaggi e like sotto al post. Tra i tanti si legge: “Numero 1, la più bella” e poi ancora “Di brutto non hai nemmeno il nome”, qualcun altro ha aggiunto: “Illegalità”.

Sono passati tanti anni da quando la Satta ha esordito in tv, eppure la sua bellezza non ha subito cambiamenti: la showgirl è sempre la stessa che con la sua eleganza e semplicità ha conquistato la fiducia del pubblico che non può fare altro che stimarla ed ammirarla.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Ogni volta il cuore batte forte” Caterina Balivo e il suo ritorno in tv: tacco a spillo e vestito da capogiro – FOTO

Attualmente è impegnata nella conduzione di un programma su Sky Sport, ma quali sono i suoi progetti futuri? Non ci resta che attendere e continuare a seguirla per scoprire tutte le novità: insieme a lei, suo figlio non manca mai. E’ il suo fan numero uno.