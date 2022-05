Penny Market, nuova apertura: clienti emozionati per il regalo strepitoso. Ecco la città fortunata

Penny Market ha deciso di farlo proprio in questa città italiana. Per i clienti c’è un regalo davvero strepitoso. Ecco dove aprirà il nuovo punto vendita.

La catena di distribuzione alimentare ha origini tedesche ed è presente in tutta Europa con più di 3000 negozi. Penny Market appartiene al gruppo Rewe, l’azienda è stata fondata nel 1994 in compartecipazione ad Esselunga S.p.A. Il primissimo punto vendita del Penny Market venne aperto in quell’anno a Cremona.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Nel 1999 c’è la svolta in quanto l’Esselunga si svincola da Penny Market e comincia per il marchio tedesco una nuova era. Gli anni 2000 iniziano col botto per la catena di supermercati, 50 punti vendita di piccole e medie dimensioni diventano il fiore all’occhiello dell’azienda tra la Liguria, la Toscana e l’Umbria. Oggi Penny Market è un marchio di garanzia, la sua espansione è in crescita ed ecco che apre il nuovo punto vendita.

Finalmente aprirà anche lì, Penny Market fa un regalo ai suoi clienti

Negli anni Penny Market ha saputo inserirsi in un segmento di mercato che piace a milioni di consumatori, scalando le vette del successo e diventando un competitor a livello internazionale.

Il rapporto qualità/prezzo che offre Penny Market è davvero vantaggioso, motivo per il quale, il marchio è in forte espansione. L’azienda ha deciso di aprire un nuovo punto vendita e di fare ai suoi clienti un regalo davvero strepitoso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Conad, qui sarà possibile farlo: italiani felicissimi per la grande opportunità

“La convenienza di PENNY è sbarcata anche a Gravedona, in provincia di Como. Vieni a trovarci il 5 maggio in Via Regina 71, munito della tua PENNYCard! Registrala subito online per approfittare dei 5€ di benvenuto!“, si legge sui profili social del supermercato.

Milioni di clienti hanno aderito all’iniziativa online ed hanno gradito la nuova apertura. Il 5 maggio è una data da ricordare, finalmente Gravedona avrà il suo Penny Market ed i clienti avranno in regalo i 5euro di benvenuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Tigotà aprirà proprio lì: in città non si parla d’altro. Opportunità speciale per tutti

Sicuramente sarà una grande opportunità per la cittadina in Provincia di Como, le offerte al Penny Market non finiscono mai, quindi è sempre il momento di far spesa.