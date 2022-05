Conad, qui sarà possibile farlo: italiani felicissimi per la grande opportunità

Conad sorprende sempre i suoi clienti ma c’è tempo fino all’8 maggio. L’iniziativa piace a milioni di italiani, scopriamo di cosa si tratta.

“Persone oltre le cose” è lo slogan che Conad ha scelto per meglio sottolineare la sua mission aziendale. Mai parole furono più azzeccate, la grande distribuzione alimentare nata a Bologna nel 1962, è riuscita con il tempo a rendere la spesa un momento davvero piacevole.

L’altissima qualità dei prodotti, i prezzi sempre bassi, gli sconti dalle formule più varie e gli omaggi sempre graditi, hanno permesso al Consorzio Nazionale Dettaglianti di guadagnarsi la fiducia dei consumatori anche a livello internazionale. Per queste ragioni il Conad non opera solo in Italia ma anche a Malta, ad Hong Kong, in Cina, in Kosovo ed in Albania. Da qualche giorno un’iniziativa targata Conad ha reso felicissimi milioni di clienti, ecco di cosa si tratta.

Per la Festa della Mamma, siamo al fianco di ANT

Conad sa bene quanto sia importante la mamma ed in occasione della sua festa che cade l’8 maggio ha deciso di sposare una lodevole iniziativa al fianco di ANT. La Fondazione è una Onlus italiana che opera su tutto il territorio nazionale, si è specializzata nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici.

Fondata nel 1978 per il volere dell’oncologo Franco Pannuti, ANT è al fianco dei malati ogni giorno.

Perchè associare la mamma ad ANT? Semplice, l’amore che ha Fondazione ANT ha per i suoi assistiti è paragonabile a quello di una mamma. Sui canali social del Conad si legge: ” Per la Festa della Mamma, siamo al fianco di ANT. Fino all’8 maggio, acquista una piantina di rose a soli 6,90€: aiuterai a sostenere il progetto di ascolto e supporto psicologico per le mamme.”

In questo modo Conad ed ANT hanno unito l’utile al dilettevole, con soli 6,90€ si potrà regalare alla mamma una bellissima piantina e contemporaneamente sostenete ANT.

L’iniziativa è stata apprezzata da milioni di consumatori che hanno provveduto in queste ore ad acquistare tantissime piantine e a sostenere la Fondazione.