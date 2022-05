Diletta Leotta, la camicetta si apre: solita esplosione di sensualità – FOTO

Diletta Leotta ancora una volta incanta con il suo fascino irresistibile, curve micidiali per la conduttrice di DAZN: spettacolo

L’arrivo della primavera ha fatto risplendere maggiormente alcune delle bellezze principali di Instagram. Un discorso che vale, naturalmente, anche per la splendida Diletta Leotta, che in questi giorni sta regalando immagini memorabili alla community.

La conduttrice di DAZN appare più in forma che mai, bellezza che lascia senza fiato come sempre. Non è una novità, ma le conferme che da’ ai suoi fan sono sempre una lieta novella. Del resto, parliamo di una delle celebrità italiane sui social, da oltre otto milioni di followers su Instagram.

Classe ed eleganza senza pari, fascino esplosivo che si lascia ammirare in ogni dettaglio e che scatena sempre commenti entusiasti da parte del web. Nel tiratissimo finale di campionato che sta andando in scena, anche Diletta da’ il meglio di se stessa. E ciò che vediamo sul suo profilo ne è la prova.

Diletta Leotta, i bottoni non contengono niente: visione da infarto, forme in primo piano da paura

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Fisico spaziale” Shaila Gatta nude mozzafiato allo specchio: si accende il desiderio – FOTO

L’ultima immagine che ci regala è quella che traiamo dalle sue storie su Instagram. Il look casual dona particolarmente a Diletta, come sappiamo bene. Alla splendida siciliana, basta una camicia di jeans per mandare in visibilio gli ammiratori.

Una camicia che si apre sapientemente, lasciando emergere l’esplosivo top al di sotto. Le curve del suo lato A, prorompenti, si notano quel tanto che basta per scatenare gli applausi, virtuali e non, del popolo di Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Me la regali?” Valentina Vignali senza limiti: la parte più preziosa travolta dall’onda – FOTO

Come al solito, Diletta sfoggia un fascino seducente davvero perfetto, che non può lasciare indifferenti. Il volto al femminile più amato del calcio italiano colpisce ancora e si segnala già, ma non avevamo dubbi, come una delle protagoniste assolute della bella stagione. Se l’antipasto è questo, l’estate si preannuncia davvero favolosa insieme a lei.