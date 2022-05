Carrefour, per i clienti arriva la novità più desiderata: in tutti i supermercati del noto marchio l’euforia è alle stelle

Il marchio Carrefour è tra i più rinomati all’interno del settore della grande distribuzione organizzata. L’azienda fondata nel 1959 ad Annecy, nel giro di poco più di sessant’anni, è divenuta il quarto più grande gruppo al mondo per quel che concerne la distribuzione alimentare, seconda in Europa solamente al gruppo Schwarz.

Carrefour possiede punti vendita in circa 30 Paesi, di cui oltre 1.450 sono situati in Italia. Nella nostra Nazione, l’azienda vanta di oltre 1.500 dipendenti ed un fatturato che supera i 4 miliardi di euro annui.

I clienti affezionati alla catena hanno la possibilità di affidarsi al noto marchio per la spesa di tutti i giorni. Tra supermercati, ipermercati, Carrefour Market (negozi di media superficie) e Carrefour Express, le opzioni sono a dir poco variegate per gli acquirenti.

In questi giorni, tra l’altro, la catena ha annunciato una sconvolgente novità che non ha mancato di lasciare a bocca aperta migliaia di clienti. Nei punti vendita Carrefour, l’euforia sembra essere davvero alle stelle.

Carrefour, arriva la novità più desiderata dai clienti: nei supermercati euforia alle stelle. Il motivo

In Italia, i punti vendita Carrefour sono oltre 1.450 e sono disseminati in ben 18 regioni. I dipendenti della nota catena, come si legge all’interno del sito ufficiale, affermano di essere uomini e donne che lavorano ogni giorno “per innovare e migliorare lo stile di vita di chi li sceglie“.

Proprio per accontentare gli acquirenti che, quotidianamente, si rivolgono ai punti vendita Carrefour per la loro spesa, il marchio ha pensato bene di promuovere una serie di sconti imperdibili a partire da oggi, venerdì 6 maggio.

La promo “30×50%” prevede che ben 30 prodotti siano scontati del 50%. Una notizia davvero entusiasmante per i clienti affezionati alla catena, che non mancheranno di approfittare di questo vantaggio per fare scorta degli articoli più convenienti.

Gli sconti, validi fino a domenica 15 maggio, stanno letteralmente facendo impazzire gli acquirenti. Nei supermercati e ipermercati Carrefour, l’euforia è a dir poco incontenibile e dilagante.