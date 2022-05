Francesco Totti: ve lo ricordate così? Le immagini stanno facendo il giro del web ed impazzano come non mai. Fan in delirio

Negli ultimi tempi Francesco Totti è stato al centro della cronaca rosa per via della presunta crisi con sua moglie Ilary Blasi. Il tradimento e l’invaghimento per una certa Noemi, secondo il gossip, li vedeva ad un passo dalla separazione. Il Pupone ha subito detto tramite Instagram che si trattava di fake news, senza aggiungere poi altro.

Ci ha pensato Ilary a parlare alcune volte precisando che si trattava di una macchinazione fatta ad arte per alzare il solito polverone mediatico senza nessun fondamento. Il perché di tutto questo loro non se lo spiegano. Del resto ci sono abituati perché nel corso di oltre 20 anni in cui stanno insieme ciclicamente si sono susseguite delle situazioni simili.

Adesso a distanza di qualche settimana sul web spuntano alcuni video che hanno come protagonista Totti. Proprio lui a letto con una donna bellissima e super famosa.

Francesco Totti, a letto proprio con lei: il VIDEO

Su TikTok stanno spopolando i video che riportano sul web uno dei momenti più esilaranti della televisione. Si tratta di “House Party”, il programma condotto da Maria De Filippi. Ospite in studio Sabrina Ferilli che si ritrova a vivere una situazione alquanto imbarazzante. Per il pubblico le risate sono assicurate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ambra Angiolini a ruota libera: la verità sul giorno peggiore della sua vita

Davanti alla nota attrice un letto in verticale con dentro Francesco Totti. Proprio a lui, vestito di tutto punto con tanto di smoking, la Sabrinona nazionale deve porre delle domande. Si tratta di quesiti ad hoc, scritti dagli autori, per mettere in imbarazzo lei e spiazzare Totti che prima con le cuffie e la musica ad alto volume non sente i suggerimenti che Maria dà alla Ferilli.

Le domande sono piene di doppi sensi come “In questo letto tu ed io possiamo fare una cosa che in televisione non si può fare, che dici?” oppure “Quante volte lo fai a settimana?”.

Ad ogni nuova domanda l’ex capitano della Roma è spiazzato ma con la verve romana che lo contraddistingue cerca di rispondere in modo ironico e semplice rimanendo al gioco ma mostrando palesemente il suo imbarazzo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> LDA, dopo l’eliminazione ad Amici rompe il silenzio: “Ora posso dirlo”

I video sono diversi e tutti divertentissimi. In poco tempo sono diventati virali su TikTok regalando a tutti gli utenti, anche i più giovani, un momento di ilarità e spensieratezza.

FEDEZ TORNA A X-FACTOR