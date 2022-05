Lidl, apre il nuovo supermercato: città non si parla di altro. “Esperienza mai provata”

La catena di supermercati di origine tedesca ha in serbo una novità assoluta per tutti i suoi clienti. Notizia che ha sconvolto tutti!

Un’importante novità in serbo per tutti i clienti Lidl, il colosso tedesco ha spopolato in Italia e ora stupisce ancora i suoi clienti con un regalo inaspettato.

Lidl è una catena leader nella GDO con ben 700 punti vendita presenti nel nostro Paese e proprio oggi ha inaugurato un altro store che ha reso felici i tanti clienti lombardi.

Stiamo parlando di un supermercato sito in Via Cesare Battisti 1215 a Cislago in provincia di Varese. Una struttura del tutto moderna che va a sostituire quella storica che era presente in Via Carducci.

Grazie a questa nuova apertura sono cinque le nuove risorse impiegate che vanno ad aggiungersi alle 20mila in forze già presenti in tutta Italia.

L’ultima novità di Lidl: clienti esterrefatti

Il supermercato ha un’area vendita con una superfice di 1.300 mq. Per realizzarlo sono state utilizzate tecnologie sostenibili e sistemi di efficientamento energetico, sfruttando uno spazio dismesso dove sorgeva una fabbrica chiusa da tempo.

Non solo, all’esterno del supermercato è stato realizzato un parcheggio che potrà essere usufruito da ben 150 autovetture e un piazzale drenante al 100% con un sistema che va a recuperare l’acqua piovana. Ci sarà, inoltre, una colonnina per ricaricare le automobili elettriche.

I clienti, come al solito potranno fare la spesa acquistando prodotti di qualità senza rinunciare alla convenienza. Saranno presenti referenze fresche e biologiche, l’angolo della panetteria, l’isola del pesce e specialità gastronomiche. Oltre 3500 prodotti food e no food.

Alle novità assolute di Lidl si va ad aggiungere una collezione a tema giardinaggio che ha lanciato per promuovere il rispetto per la natura e la sana alimentazione.

Il punto vendita è stato inaugurato il 5 maggio e l’orario di apertura che verrà osservato è dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.