Martina Colombari super woman, questo prodotto miracoloso è il segreto delle star per affrontare stress e cambi di stagione – VIDEO

La showgirl ieri in un video ha svelato finalmente cosa assume per essere sempre pimpante ed energica durante tutte le sue mille attività quotidiane.

Eletta Miss Italia nel 1991, per Martina Colombari gli anni sembrano non essere passati affatto vista la bellezza innata di cui è portatrice. Fisico statuario ed un’energia da vendere che in questi mesi stiamo ammirando con grande sorpresa anche sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani. È infatti in scena con Corrado Tedeschi per lo spettacolo itinerante “Montagne Russe” che racconta l’intrecciarsi di rapporto familiare complicati.

Martina ha dato prova di grande bravura recitativa, anche se il suo cimentarsi come attrice ha ancora vita breve, il 15 maggio ci sarà l’ultima alzata di sipario per lei prima dei prossimi appuntamenti autunnali.

Teatro, shooting, brand Ambassador, palestra e attività all’aperto, ma anche mamma e moglie. Come fa la showgirl ad essere sempre così in forma? Ieri ha svelato finalmente da dove attinge tutte le sue energie e ha dato uno spunto importante alle donne che la seguono quotidianamente.

Martina Colombari si tiene in forma così, tutto l’anno il miglior amico delle donne

Spesso la primavera porta a cambi ormonali e a effetti collaterali nefasti su corpo e mente. Non a caso sembra che oltre 2 milioni di persone solo in Italia soffrano in queste settimane di mal di testa, ansia, spossatezza, gonfiore, irritabilità, cattivo umore, insonnia diffusa e mancanza di concentrazione.

In particolare sono colpite le donne, a cui si aggiunge anche l’ovulazione e il ciclo mestruale che scombina ancora di più l’equilibrio interno che spesso si scontra con cambio di temperatura, abbassamento della pressione esterna e calo dell’appetito.

Martina ha pubblicato un video in cui spiega cosa introduce con regolarità nella sua dieta alimentare quasi tutti i giorni. O almeno a cicli stagionali per avere la vitalità che le serve a casa e sul posto del lavoro.

Si tratta del Magnesio, minerale indispensabile per moltissime reazioni biochimiche che avvengono all’interno del nostro corpo. Ottimo per avere un buon funzionamento del sistema cardio-circolatorio, regola infatti il battito cardiaco e la pressione, controlla gli stati di nervosismo e irritabilità, ma anche spasmi muscolari dopo intense sezioni sportive, mal di testa e molto altro.

Le donne in stato “normale” (quindi non in gravidanza) dovrebbero assumerne circa 320-340 g al giorno. Spesso però il solo cibo consumato non è sufficiente (cioccolato fondente, legumi, cereali integrali, frutta secca e frutti di mare).

Assumere un ottimo integratore al Magnesio è quindi un ottimo suggerimento che Martina dà a tutte le suo follower donne. Ha svelato finalmente come fa ad essere sempre così energica e attiva.