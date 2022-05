Simona Ventura, la FOTO di 20 anni fa sconvolge il pubblico: “rovinata dalla chirurgia”

Simona Ventura sta viaggiando verso i 60 anni ed è di una bellezza da togliere il fiato: ma voi l’avete mai vista un po’ di anni fa, quando era più giovane?

Simona Ventura è una delle donne più amate della televisione italiana. La conosciamo fin da giovanissima, e nella sua carriera ha ricoperto davvero tanti ruoli: da attrice a conduttrice, il volto di Simona è noto a tantissime persone. Per un periodo di tempo, è stata sotto ai riflettori anche per la sua storia con il calciatore Stefano Bettarini: insomma, Simona è rimasta sulla cresta dell’onda davvero per tantissimi anni.

Simona ad oggi ha 57 anni e può ritenersi soddisfatta della carriera che ha avuto fino a questo momento. Ha un curriculum pienissimo di traguardi che ha raggiunto con tenacia, con impegno ma anche con la passione che l’ha sempre contraddistinta in questo mestiere così complicato, dove è facile diventare una meteora e sparire nell’oblio.

Simona Ventura e la foto di 20 anni fa: bellezza mozzafiato

In questo periodo l’abbiamo rivista come conduttrice, al timone del programma di Maria De Filippi “Ultima Fermata“. Proprio come fece a Temptation Island Vip, è riuscita a conquistare i cuori dei telespettatori che hanno adorato la dolcezza con cui ha narrato la storia dei protagonisti.

Insomma, Simona è senza ombra di dubbio una conduttrice, una persona molto amata dai telespettatori italiani, eppure ogni tanto anche lei finisce nel mirino degli utenti dei social come tutti. Infatti, nelle ultime ore, è cominciata a circolare in rete una vecchia foto di Simona che risale a circa vent’anni fa. I leoni da tastiera non si sono fatti attendere e sono corsi a notare le differenza tra ieri e oggi, giungendo ad una sola conclusione: secondo molti, Simona avrebbe deciso di ricorrere all’aiuto della chirurgia nel corso di questi anni.

Che sia vero oppure no quello che dicono sul suo conto, Simona è una donna bellissima e porta divinamente gli anni che ha.