Carrefour, al via una grande novità: clienti nella gioia, cosa sta succedendo

Tempo di cambiamenti per Carrefour che ha lanciato una novità gettando i fan nell’entusiasmo. Ecco cosa si sta verificando nella nota catena di supermercati.

È da più di mezzo secolo che Carrefour segna la storia della grande distribuzione. Aperti i battenti nel 1959 ad Annecy, cittadina francese, ha conosciuto anno dopo anno una diffusione capillare approdando in ben 30 Paesi. Tra questi non manca all’appello l’Italia con più di 1450, punti vendita sparsi per lo stivale.

Da maxi store e supermercati di dimensioni ridotte, diffusa anche la versione dei Market, in innumerevoli città italiane, da nord a sud, offre molte opzioni. Nei suoi prodotti in cui non manca la qualità, sia le proposte selezionate, sia in quelle a marchio della nota catena.

Oltre all’ampia scelta in fatto di prodotti, sono sempre innumerevoli le novità in fatto di iniziative che offre nel tempo. Di recente ha lasciato i clienti senza fiato con una novità clamorosa che ha gettato tutti nella gioia totale.

Carrefour lancia grande novità, clienti in tilt

Tempo di novità pe Carrefour. La nota catena ha lanciato per il mese di maggio una promozione senza precedenti: si tratta di una scontistica prevista 6 al 15 maggio, proposta ai clienti con lo slogan “Sotto costo”.

Una promozione molto conveniente che prevede sconti del 50% su suoi 30 prodotti. L’iniziativa ha gettato i clienti nell’entusiasmo, accorsi subito ad accaparrarsi le proposte scontate, potendo così risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Il colosso della spesa seleziona infatti con cura i prodotti sui suoi scaffali, offrendo anche molta varietà, tra alimentari e casalinghi, e potendo così rifornirsi al meglio facendo tappa solo in uno supermercato.

Sono tanti i prodotti andati in sconto grazie a questa promo partita dal 6 maggio e in scena sino al 15. Appena iniziata, c’è ancora tempo per poter usufruire dei suoi vantaggi: molti si sono già fiondati negli store per fare una spesa nel segno del risparmio potendo contare su una vasta scelta e arricchendo la loro dispensa di alimenti di qualità.