È tempo di festeggiamenti per Elodie che torna a riappropriarsi di un titolo piuttosto significativo. “Sono tornata”, ha esclamato la cantante: ecco il motivo

Tra le notizie più attese della settimana dagli artisti musicali, oltre ai dati relativi alle vendite dei singoli e degli album, c’è anche quella inerente al riscontro ottenuto dai propri brani in radio. Attraverso l’indagine realizzata e pubblicata da EarOne, è possibile scoprire quali sono le canzoni più trasmesse dalle emittenti radiofoniche.

Anche questa settimana sono stati rilasciati i dati relativi alle trasmissioni radiofoniche e la classifica degli ultimi sette giorni porta un cambiamento in vetta. A differenza di quanto accaduto la scorsa settimana, non è più Jovanotti con “I Love You Baby” a dominare le radio, bensì un’artista che torna a celebrare l’ennesima prima posizione.

Elodie, “Bagno a mezzanotte” torna al primo posto: come ha celebrato la cantante

Dopo due settimane torna in prima posizione Elodie con “Bagno a mezzanotte” che risulta attualmente il brano più trasmesso dalle radio italiane. Per l’artista questo è l’ennesimo traguardo che si va ad aggiungere a quelli ottenuti con svariati singoli passati. “Sono tornata”, scrive Elodie condividendo la notizia che la vede riappropriarsi del titolo ottenuto solo poche settimane fa.

Il podio vede la salita al secondo posto dell’inglese Harry Styles con l’ultimo singolo “As It Was“, mentre al terzo rimangono stabili Fabri Fibra e Colapesce e Dimartino con “Propaganda“. Numerosi gli italiani in Top 10: da Irama e Rkomi con “5 Gocce” a Ghali con “Fortuna“, fino a Vasco Rossi e Marracash con “La Pioggia Alla Domenica“.

“Bagno a mezzanotte” continua a scalare anche la classifica di vendita pubblicata da FIMI. Tra i singoli il brano sale infatti dalla sesta alla quinta posizione, avvicinandosi a piccoli passi al podio.

Nel frattempo Elodie, districandosi tra le notizie di gossip che vorrebbero un ritorno di fiamma con l’ex compagno Marracash, si prepara anche a tornare sul palco. La cantante sarà al Circolo Magnolia di Segrate il prossimo 26 giugno, data in cui saranno recuperati i concerti precedentemente cancellati a causa dell’emergenza sanitaria.