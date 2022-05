La tensione nel Principato è sempre più alta. La reazione di Charlene di Monaco sarà durissima. Alberto II sembra temporeggiare. I sudditi pensano al peggio.

A seguito della spiazzate dichiarazione rilasciata da una cara amica comune dei due reali, in merito alle dinamiche di coppia attualmente vigenti all’interno del Principato, un’altra febbrile reazione della principessa consorte di Alberto II, la mai così chiamata in causa ribelle Charlene di Monaco, stravolge gli equilibri a palazzo e induce i suoi sudditi a pensare al “peggio”.

Già la recente intervista, rilasciata in maniera inedita dalla misteriosa frequentatrice del Principato al settimanale italiano “Oggi”, era ben riuscita a mettere in luce il mancato innamoramento tra Charlene ed Alberto. I reali, stando a quanto riferito, non si sarebbero mai amati. E, per tal ragione, la principessa avrebbe tentato in tutti i modi di restare quanto più possibile lontana, specialmente nel corso di questi ultimi anni, dalla vita mondana del regno.

Charlene come Diana? La reazione fa discutere: ai minimi termini con Alberto di Monaco

Si tratta di un alone di mistero tenuto, a quanto pare secondo le più fedeli opinioni di Palazzo, volontariamente sulla figura di Charlene Wittstock sin dagli albori delle sue nozze con Alberto nel luglio del 2011. Difatti, l’ex nuotatrice, è stata spesso etichettata come problematica e non in buona salute. Ma, adesso, sarebbe finalmente pronta a far venire allo scoperto la verità sulla scomoda questione.

La donna è intervenuta a gamba tesa sulle dinamiche di separazione tra Charlene e Alberto, celebre quanto contestata coppia su scala internazionale, spiegando ad oggi il possibile legame tra la loro storia, dal punto di vista della donna, e quella tra la più vicina eccezione storica di ribellione legata all’iconica figura di Diana Spencer.

Charlene come Diana, dunque? L’allusione della donna non è passata inosservata agli occhi dei lettori, né tanto meno a quello dei suoi sudditi e dei diretti interessati. Il focus è stato inserito a proposito del tentativo di Charlene di ricorrere alla separazione. E, all’impossibilità di ottenere quest’ultima quanto l’affidamento dei suoi due bambini, Gabriella e Jaques, nonché di essere poi stata indirettamente “costretta”, dalle stesse vicissitudini di Monaco, a trasferirsi nella residenza reale di Roc Angel.

Finché, l’inattesa reazione di Charlene, avrebbe infine avuto luogo proprio in queste ore di aprile 2022.

La principessa avrebbe dimostrato di non voler più partecipare alle occasioni ufficiali, alle quali, fino a quanto proliferato dal Principato nel mese di aprile, sembrava avere accettato di presiedere al fianco di Alberto. Nonostante la loro crisi in atto. Che sia quest’ultimo il primo passo verso la separazione legale e la sua tanto “romanzata” libertà?