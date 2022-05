Il nobile Barù si concede alle domande di Giada De Miceli “Non succederà più” senza tralasciare le questioni amorose.

Barù, alter ego di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, discendente di una delle famiglie più nobili ed antiche d’Italia, nipote di Costantino della Gherardesca, è intervenuto durante la trasmissione “Non succederà più” condotta dalla De Miceli su Radio Radio. Il nobile quarantenne, incalzato dalle domande, non ha perso la sua tipica ironia che lo contraddistingue.

Conosciuto grazie alla partecipazione, insieme allo zio, nella prima edizione dell’avventura di “Pechino Express”, è poi diventato giudice del seguitissimo programma “Cuochi e fiamme”, condotto da Simone Rugiati. Durante la sesta edizione del “Grande Fratello VIP” si è poi classificato terzo, guadagnando applausi e fans.

“Ma di che mi tocca parlare”: Barù racconta di Jessica Selassié

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gherardo “Barù” Gaetani (@barulino)

Durante l’intervista, Barù ha svelato il motivo per cui ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello VIP: “Per i soldi, mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi dicessero di no e invece..”, come riporta isaechia.it. Il nobile Gherardo si è sempre considerato al di fuori del mondo del GF, sentendosi sempre “la pecora nera” della Casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Senza parole, solo emozioni”, Chiara Ferragni lato A che non si può spiegare: più la guardi più t’innamori – FOTO

Gli apprezzamenti del pubblico, però, non gli sono affatto dispiaciuti: “Sono molto contento che il popolo italiano mi abbia apprezzato”. Durante l’intervista però, convinto di dover parlare del suo ristorante, non ha voluto infierire sugli altri concorrenti. Nonostante questo, Barù si è concesso un commento su Jessica Selassié: “Siamo ancora amici, non sono un timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti. Non so perché non l’ha capito, chiedetelo a lei”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Uomini e Donne”, la tronista in dolce attesa: l’annuncio sui social

Barù avrebbe quindi dichiarato di non essere avvezzo a smancerie da televisione: “Non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perchè non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui.”