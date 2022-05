Francesco Chiofalo prima e dopo la chirurgia: la FOTO che ha scandalizzato il pubblico

Francesco Chiofalo è oramai noto nel mondo dello spettacolo e della televisione da un po’ di anni: ma voi ricordate com’era prima di diventare famoso?

Francesco Chiofalo è, senza ombra di dubbio, uno dei personaggi televisivi più famosi del momento. Ha appena partecipato, infatti, al programma di Barbara D’Urso La Pupa e il Secchione. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata un po’ di anni fa, quando decise di partecipare insieme alla sua fidanzata di allora – Selvaggia Roma – alla trasmissione Temptation Island, per mettere alla prova la loro storia d’amore che durava da anni.

Francesco e Selvaggia si sono lasciati oramai da molti anni, ma le loro forti personalità li ha portati a diventare famosi nonostante Temptation Island sia un programma che regala solo un po’ di fama momentanea e mai niente di certo. Loro due sono stati sicuramente l’eccezione che conferma la regola. Ma voi ve lo ricordate com’era Francesco quando era soltanto Lenticchio?

Francesco Chiofalo: ve lo ricordate prima della chirurgia?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Adriano Celentano, nuova sorpresa: arriva la notizia che nessuno ha mai sentito

Francesco, in questi ultimi anni, ha fatto del suo meglio per riuscire a rimanere sulla cresta dell’onda nonostante la brutta sventura che gli è capitata. Infatti Chiofalo, un po’ di tempo fa, scoprì di avere un terribile tumore al cervello e fu costretto a sottoporsi ad una operazione davvero molto delicata, dove rischiò davvero di perdere la sua vita.

Insomma, non sono stati anni facili, ma a livello professionale ha ricevuto tantissime soddisfazioni. Ha avuto modo di partecipare proprio quest’anno a La Pupa e il Secchione, nelle vesti di pupo. Infatti, da quando Chiofalo è diventato famoso, si è sottoposto a numerosi interventi per poter sistemare alcuni piccoli dettagli del suo aspetto. Ad esempio si è sottoposto ad un trapianto di barba, perché non l’aveva mai avuta e questa era sempre stata una sua grande insicurezza. Rispetto a pochi anni fa, Francesco sembra un’altra persona.