Pago spiffera tutto: il gesto speciale per l’ex moglie Miriana Trevisan non è passato inosservato. La foto è incredibile…

Nonostante la loro relazione abbia dei trascorsi a dir poco turbolenti, tra Pago e Miriana, ormai da parecchi mesi, sembrerebbe essere ritornato il sereno. In precedenza, la Trevisan si era espressa con parole alquanto dure nei confronti dell’ex fidanzata del cantante, l’influencer Serena Enardu.

Tra le due non è mai corso buon sangue, al punto tale che, in svariate occasioni, entrambe le ex di Pago non hanno mancato di punzecchiarsi a vicenda. Attualmente, tuttavia, l’artista sembra avere occhi solamente per la mamma di suo figlio, che ha scelto di sostenere e di supportare con ogni mezzo a sua disposizione.

Di recente, tra l’altro, l’artista avrebbe compiuto un gesto davvero dolcissimo nei confronti della showgirl. Non poteva mancare il post Instagram attraverso cui Pago ne ha dato notizia ai fan: la reazione del pubblico è stata davvero incontenibile.

Pago spiffera tutto: il gesto speciale per la sua Miriana Trevisan commuove il web

Sono stati una delle coppie che hanno fatto maggiormente sognare il pubblico italiano. Anche a distanza di parecchi anni dalla rottura, arrivata al termine di una serie di alti e bassi che avevano fatalmente compromesso la loro unione, Pago e Miriana si mostrano legatissimi l’uno all’altra.

A riprova del rapporto speciale che ancora li unisce, il cantante ha voluto compiere un gesto bellissimo nei confronti della mamma di suo figlio Nicola. Esattamente due mesi fa, con un dolcissimo video pubblicato su Instagram, Pago aveva elogiato il percorso della Trevisan al “GF Vip”, dichiarandosi fiero e orgoglioso di lei.

“Hai vinto tu. Educazione, grazia, onestà, dolcezza e chi più ne ha più ne metta” aveva scritto il cantante, che non aveva mancato di sganciare un’ulteriore bomba. A quanto pare, l’ex marito della showgirl aveva pensato di farle una sorpresa che quest’ultima, stando al pensiero di Pago, avrebbe sicuramente apprezzato.

“Ho prenotato un corso di cucina cara Miriana, mi raccomando” aveva chiosato l’artista, che era parso lanciare una vera e propria sfida all’ex moglie. I followers, entusiasti di questi siparietti, non si trattennero dal ricoprire la coppia di complimenti: “belli tutti voi insieme“, “splendida famiglia“.