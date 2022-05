Dopo aver soffiato sulle candeline la confessione sulla nascita del suo rapporto con Fedez non passa inosservata. Chiara Ferragni lo ammette.

I festeggiamenti per il trentacinquesimo compleanno dell’imprenditrice sembrano non avere fine. Dall’attesa per la mezzanotte dello scorso 7 maggio, Chiara Ferragni, non si è fermata un attimo. Ultimate le valigie, e radunati i membri della sua meravigliosa famiglia nonché i suoi amici più cari, è finalmente partita alla volta della Sicilia. Ma al contempo, un’ultima confessione, non ha potuto fare a meno di attirare l’attenzione della rete.

La prima notte a Palermo pare sia stata magica per l’intera crew. Chiara, indossando brillantini argentei e trasparenze in nero, ha dato inizio ai festeggiamenti presso la suggestiva località di Villa Igiea. Dove i Ferragnez, e le loro amicizie più stretti, hanno soggiornato per la speciale occasione al Rocco Forte Hotel. Tra mare e antichità.

Non poteva mancare alla collezione di ricordi anche una gita romantica allo storico complesso monumentale di Palazzo Butera, assieme al suo Fedez. Poche ore prima di spegnere le sue candeline su una piccola torta ai frutti rossi e sotto lo sguardo sorpreso della piccola Vitto e del loro “già grande” Leone. La serata più luminosa arriverà presto. A suon di eleganti strass in total black e lunghi guanti da star hollywodiana. Stavolta, però, la rivelazione dell’imprenditrice cremonese non si farà attendere.

Chiara Ferragni, il motivo per cui decise di scrivere a Fedez: “è stato il primo che ho…”

Il dolce dell’occasione sarà questa volta una meravigliosa torta a forma di cuore in rosa baby e con tanto di invito ad esprimere il suo desiderio.

Nel riflettere, Chiara, però si lascerà andare svelando le dinamiche di un aneddoto inatteso.

“Ho conosciuto Fedez a un pranzo con gli amici“, ha raccontato l’imprenditrice. Chiara ha spiegato ai presenti di come, dopo averlo sentito parlare il rapper milanese durante un’occasione mondana, avrebbe subito preso nota della sua intelligenza oltre al suo essere “figo“.

“E’ stato il primo che ho visto sotto quella luce. Ma conoscevo solo un paio di sue canzoni“. Ha confessato l’influencer di fama internazionale a denti stretti, tornando con il pensiero a quei primi momenti.

Finché, dopo essere giunta a Los Angeles, scoprì attraverso alcuni suoi amici che il cantante aveva scelto di inserirla “in un suo brano“.

Il destino ha perciò infine voluto che Chiara, una volta tornata in Italia, ascoltasse alla radio proprio quella canzone. “Così è nato tutto“, dunque. E: “per fortuna” aggiungeranno i loro fan.