Isola dei Famosi: le anticipazioni della prossima puntata del reality ci rivela che stiamo per assistere a diversi colpi di scena che ci lasceranno senza parole

L’Isola dei Famosi si prepara a nuovi e incredibili colpi di scena. Quest’anno il programma di Ilary Blasi ha conquistato i numerosi telespettatori italiani grazie all’incredibile cast che la conduttrice, insieme ai suoi autori, è riuscita a mettere su. Da Carmen Di Pietro ai fratelli Tavassi, questa isola è un vero e proprio tripudio di incredibili personaggi.

Questa edizione sta ottenendo così tanto successo che la rete ha deciso di concedere altre cinque settimane al programma di Ilary. I naufraghi hanno deciso di andare fino in fondo, anche se in molti stanno cominciando a patire davvero la fame e la mancanza dei propri cari. Per Ilary però è un onore e una soddisfazione ed è davvero contenta di arrivare al 27 giugno: c’è solo una piccola variazione, ovvero non saranno più due appuntamenti a settimana ma soltanto uno. Infatti, da questa sera, andrà in onda solo di lunedì.

Isola dei Famosi: anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera

Andiamo a scoprire insieme le anticipazioni di questa sera. In primo luogo, ci sarà una eliminazione tra Laura Maddaloni e Lory Del Santo, che sono finite entrambe in nomination. Sicuramente Laura sarebbe più contenta di essere eliminata e di raggiugnere suo marito sull’altra isola, considerato che in questi giorni ha davvero sentito molto la sua mancanza. Lory, invece, vorrebbe rimanere insieme ai suoi cari in Palapa.

Passiamo invece al rapporto più discusso di questa edizione: quello tra madre e figlio che lega Carmen con Alessandro. I due sono sempre stati molto affiatati, ma ora lui sta cercando di spezzare il cordone ombelicale che lo lega alla sua mamma e cercare la sua indipendenza.

Proprio per questo motivo, i due si ritroveranno ad affrontare una sfida: chi vincerà tra loro, otterrà una cena molto sostanziosa a riva di mare.