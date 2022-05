In partenza per una nuova avventura Alessandra Amoroso dà finalmente voce alle sue emozioni. La sorpresa finale non era prevedibile.

In attesa che abbia inizio il tour di quest’estate a San Siro, Alessandra Amoroso ha voluto dare ai suoi fan delle importanti anticipazioni. L’artista canora, durante il suo ultimo e sorprendente intervento sui social, non è difatti riuscita a trattenere le sue emozioni.

Il successo di “Tutte Le Volte” si è affiancato a quello di “Canzone Inutile“. Il brano, uscito nel novembre del 2021, è presto entrato a fare parte delle hit più ascoltate degli ultimi mesi. Per essere successivamente definito, senza riserve da parte dei suoi fedeli ascoltatori, come una delle sue migliori creazioni di tutti i tempi. La cantante di origini pugliesi, e vincitrice di “Amici – di Maria De Filippi” nel marzo del 2009, ha ammesso di attendere con ansia questo grande giorno dal 2019, quando si esibì di fronte al suo pubblico nel “10 tour“.

“Quella voglia di…” Alessandra Amoroso in viaggio: l’emozione prende il sopravvento – FOTO

“Tutto Accade A San Siro” è pronto ad avere inizio il prossimo 13 luglio 2022. A confermarlo è la stessa artista trentacinquenne sul suo profilo Instagram. Ma le novità non finiscono qui.

Un’importante iniziativa è stata presa in carico dalla Amoroso, che si accinge a spiegare quanto segue ai suoi emozionati fan in rete nonché a ringraziarli in anticipo per la loro futura partecipazione.

“Quando chiudo gli occhi e sogno quel giorno, la prima immagine che vedo siete voi davanti a me“, scrive pertanto Alessandra in didascalia lasciando unire le sue “due anime” in maniera simbolica, attraverso la bellissima coppia di scatti appena pubblicati a bordo di un treno Freccia Rossa. Coincidenze? Non proprio.

“In questi anni avete fatto tanto“, ha spiegato l’artista. I suoi fan hanno fatto di tutto per restare al suo fianco. E lei riesce a vederlo, ammettendo come tutto ciò, questo grande amore per la musica specialmente quando condiviso, non può ammettere limiti di tempo: “soprattutto in un’occasione così speciale“. Per tal ragione assieme a Fraccia Rossa, “che sarà il treno ufficiale dell’evento” Alessandra spiega di aver ideato una nobile soluzione con il fine di agevolare il viaggio dei suoi fan verso Milano.

“Abbiamo pensato a un’offerta” di cui tutti i dettagli sono stati forniti dall’artista nel link sul suo profilo Instagram o pubblicato successivamente nelle sue storie. “Quella voglia di prendere il treno già adesso e correre da te!“, concluderà infine un suo fan in preda all’emozione.