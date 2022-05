“Non so perché stai così”, scrive un utente osservando l’ultima posa di Vanessa Incontrada. Un dettaglio fa navigare l’immaginazione in rete.

Cosa sta succedendo davvero a Vanessa Incontrada? Se alcuni scatti di fine aprile avevano finalmente confermato l’inizio delle riprese per la seconda stagione della serie televisiva “Fosca Innocenti“, un altro tempestivo cambiamento nella routine dell’attrice avrebbe favorito lo scatenarsi di non pochi rumors. Stamani però, un intervento dell’ultima ora della showgirl, ha finalmente esaudito i numerosi quesiti dei suoi fan.

Dopo il ritorno all’esilarante show Mediaset di “Zelig” della sua beniamina nel 2021, anche il successo della prima stagione della fiction su Canale 5 era ben riuscito a premiare l’impregno e le aspettative dell’energica ospite di “Verissimo” in queste due annualità.

Eppure, alcune pubblicazioni dal contrastato significato dell’ex modella, hanno dato presto vita ad un circolo vizioso di preoccupazioni. Scatenatosi per lo più nell’animo dei suoi fan più fedeli. “Ecco cosa fanno quelli che ti amano“, aveva pertanto riportato l’attrice nativa di Barcellona in una delle sue storie su Instagram di questi giorni, “non si allontanano“. Ma a chi era riferita questa citazione?

“Per i tuoi…” Vanessa Incontrada il dettaglio sul divano preoccupa i fan – FOTO

“E’ malinconica” questa giornata di lunedì, 9 maggio, per Vanessa. L’attrice di origini spagnole, a tre mesi di distanza dai primi gossip insorti a proposito di una “sempre più palese” crisi di coppia con l’imprenditore Rossano Laurini, si immortala fermamente con un autoritratto in bianco e nero dal divano della sua abitazione.

“Oui c’est moi“, scrive Vannessa. Ossia: “Sì, questa sono io“, l’attrice ammette il suo stato d’animo senza timore davanti al suo pubblico in rete, utilizzando un’iconica espressione francese.

Eppure, i suoi fan, non si daranno per vinti riportando alla mente il suo “mi sento bene” della settimana precedente. Il quale venne accompagnato da uno dei suoi più luminosi sorrisi.

Gli utenti desidereranno, perciò, intervenire tempestivamente con alcuni commenti al suo ultimo scatto su Instagram, ricordandole quello che li ha da sempre emozionati della sua presenza sul grande e piccolo schermo.

Il loro si rivelerà un sincero ringraziamento: “per tutti i suoi sorrisi“, ma anche un segno di rispetto verso un legittimo momento di malinconia dell’attrice e che non arriva a tradire in alcun modo la sua bellezza.