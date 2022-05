Tutto pronto per l’Eurovision Song Contest che prenderà il via questa sera, martedì 10 maggio, con la prima semifinale. Ecco chi saranno i super ospiti della prima serata

I riflettori si accendono sul PalaOlimpico di Torino dove questa sera si terrà la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest. Alla conduzione Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan che accompagneranno il pubblico fino alla finale, che avverrà sabato 14 maggio.

In diretta su Rai 1, Rai Radio 2 e Rai Play, i telespettatori potranno assistere alle esibizioni dei primi diciassette Paesi che si giocheranno un posto per la finalissima. L’Italia, come da tradizione, ha accesso diretto alla finale insieme a Francia, Regno Unito, Spagna e Germania. Toccherà quindi attendere sabato per la performance di Mahmood e Blanco che con “Brividi” gareggeranno in rappresentanza del nostro Paese.

I super ospiti della prima semifinale dell’Eurovision di martedì 10 maggio

Dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno, è toccato all’Italia ospitare l’edizione numero sessantasei dell’Eurovision Song Contest. L’evento per eccellenza in cui musica e spettacolo faranno da padroni in un PalaOlimpico allestito per l’occasione.

Oltre agli artisti dei Paesi in gara che cercheranno di ottenere il maggior numero di punti per accedere alla finalissima di sabato 14, quando sarà decretato il Paese vincitore, nel corso delle serate saliranno sul palco anche dei super ospiti. E si inizierà proprio questa sera nella prima semifinale.

Primo protagonista della serata sarà Diodato che si esibirà con “Fai Rumore“, brano con il quale avrebbe dovuto gareggiare nell’edizione 2020, cancellata a causa dello scoppio della pandemia. “C’è una canzone che dobbiamo cantare tutti insieme da un po’ di tempo“, ha sottolineato durante l’annuncio della sua partecipazione. L’artista avrà finalmente modo di vivere il suo momento.

A chiudere la serata sarà invece Dardust, che presenterà il suo nuovo singolo “Horizon in your eyes“, pubblicato lo scorso venerdì. Il produttore e musicista non sarà tuttavia da solo, condividerà il palco per un momento dedicato alla disco music insieme a Benny Benassi e a Sophie and The Giants.

