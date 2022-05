A “Oggi è un altro giorno” è andata in scena una nuova puntata ricca di novità e colpi di scena. In particolare Serena Bortone è rimasta senza fiato davanti a una coincidenza inaspettata.

Ospiti e storie. Questo il filo conduttore di “Oggi è un altro giorno”, format in onda nella fascia pomeridiana, targato Raiuno. Puntata dopo puntata, a renderlo unico la presenza della conduttrice e giornalista Serena Bortone, 51 anni, di Roma.

Trasmesso dal 2020, ha raggiunto subito un immediato successo: è nato per raccontare l’Italia nel periodo pandemico per poi tratteggiare la ripresa, a seguito delle difficoltà dettate dal Covid.

Nel tempo hanno preso parte molti ospiti tra personaggio conosciuti e non. In questa puntata odierna, martedì 10, un focus speciale è dedicato a “L’Eurovision”, contest canoro tra i più attesi all’anno. I

n questa edizione 2022 va in scena a Torino, raccogliendo volti della musica noto in tutto il globo: il cast della Bortone si è spostato sul set dell’evento per un collegamento speciale. Proprio nell’ambito di questo è emerso un retroscena inaspettato.

“Oggi è un altro giorno”, il collegamento all’Eurovision stupisce: coincidenza inaspettata

Sorridente come sempre, Serena Bortone ha aperto la nuova puntata con un grande sorriso. Solare e professionale come sempre, ha dato il via all’appuntamento lanciando un collegamento direttamente dall’Eurovision.

Subito alla conduttrice non sfugge un dettaglio della scenografia che si intravede alle spalle dell’invitato. “La scenografia vedo che è di un meraviglioso fucsia come la mia camicia”, nota Serena nello stupore totale. La conduttrice indossa infatti un’elegante camicetta in rosa molto elegante.

Di seguito si è passati a intervistare gli ospiti di oggi. Dal cantante Gianfranco Michele Maisano, originario di Vigevano poi trasferitosi a Genova, diventato molto famoso negli anni Settanta.

Ripercorsa la sua carriera e poi lanciatosi in un’esibizione canora, di seguito è stata la volta della showgirl e conduttrice Laura Freddi, prossima ai 50 anni. In studio molto emozionata, Serena l’ha intervista in merito al suo percorso raccontandone gli esordi.