Durante la messa in onda di “Vite Al Limite” la trasformazione di uno dei suoi protagonisti sconvolge la rete. Brandon Scott è un’altra persona.

La trasmissione statunitense di “Vite Al Limite“, guidata già durante i suoi seguitissimi esordi nel 2012 dal dottor Nowzaradan, a vent’anni di distanza si proclama come uno degli show indubbiamente più in voga, e con risonanza internazionale, dell’ultima decade.

Ricordate la toccante storia di Shannon Lowery? Dai suoi 335 kg riuscì a perdere soltanto una piccola percentuale, seppur guadagnando nel suo stato di salute. Diversa è la quesitone che riguarda uno dei già noti protagonisti dello show da 119 puntante sulla rete di TLC. Si tratta, questa volta, di Brandon Scott. Il ragazzo, originario dell’Ohio, raggiunse il territorio texano per tentare di mettersi alla prova e superare i suoi limiti. Il suo sconvolgente risultato ha oggi lasciato insorgere il pubblico in rete.

“Vite Al Limite”, brividi per l’ultima FOTO di Brandon Scott: la trasformazione è sconvolgente

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rai, la serie più famosa che è costata 25 milioni di dollari: budget stellare, ma adesso…

Scott si presentò di fronte al dottor Nowzaradan con un peso di partenza che segnava gli oltre 325 kg. Nel corso della trasmissione si sono esaminati casi di gran lunga più preoccupanti del suo, ma Brandon mostrò sin da subito una latente motivazione di fronte a un futuro cambiamento.

Difatti, nonostante le difficoltà e di fronte allo sguardo attento dello specialista, il giovane riuscì a portare a termine il suo percorso con grande soddisfazione raggiungendo, grazie alla terapia prestabilita e alle varie soluzioni previste nel suo percorso di recupero, un peso di 174 kg. Eppure, la sua impresa, non si arrestò a questo punto.

Dopo la sua partecipazione a “Vite Al Limite”, Scott, continuò a lavorare sulla sua persona e non si arrese anche di fronte ad un netto miglioramento della sua condizione.

Perciò, in questo principio d’estate 2022, a seguito della pubblicazione di alcuni recenti scatti che ritraggono il trentatreenne nel suo totalizzante cambiamento, la reazione dei suoi spettatori in rete è stata sconvolgente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eurovision 2022, si inizia: i super ospiti della prima semifinale, il pubblico freme

A premiare uno sforzo senza precedenti, per quel che riguarda il lungo percorso di Brandon, fu indubbiamente e dapprima la sua determinazione. Il fisico di Scott ad oggi è diminuito ancor di più rendendolo, di fronte al vasto pubblico, come irriconoscibile. I suoi sostenitori non hanno potuto fare a meno di porgergli i loro complimenti e di trarre ispirazione dal suo coraggio.