Barbara Pedrotti, la camicia si sbottona in riva al mare: seduzione istantanea – FOTO

Barbara Pedrotti in gran forma, la madrina del Giro d’Italia entusiasma gli ammiratori con uno scatto eccezionale in camicetta

Il Giro d’Italia sta entrando nel vivo. Dopo la prima tre giorni inaugurale in Ungheria, la carovana rosa si appresta a risalire lo Stivale. Oggi, seconda tappa siciliana, da Catania a Messina, che ha visto la vittoria in volata del francese Arnaud Démare. Ancora in maglia rosa, dopo averla conquistata sull’Etna, Juan Pedro Lopez. Da domani, gruppo in penisola, con la sesta tappa che si svolgerà in Calabria, da Palmi a Scalea.

Presenza fissa, immancabilmente, lei, una delle madrine della corsa rosa, Barbara Pedrotti. Ancora una volta, la giornalista 40enne è uno dei volti principali della gara ciclistica a tappe più amata e la sta seguendo con la consueta partecipazione.

Giorno dopo giorno, sul suo seguitissimo profilo Instagram – oltre 281 mila followers – sta postando aggiornamenti dai paesaggi e dai posti toccati dalla carovana. Regalando scorsi da sogno, ma mettendo anche in mostra tutto il suo fascino.

Barbara Pedrotti, con lei il Giro d’Italia è super: primo piano da incanto, i fan in visibilio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

Lo fa anche questa volta, con uno scatto con lo stretto di Messina sullo sfondo. Un panorama marittimo eccezionale, ma, manco a dirlo, è lei ad attirare l’attenzione con un primo piano da favola.

Sorriso radioso, capelli mossi dal vento, la bellissima Barbara colpisce dritta al cuore ancora una volta. Con la camicetta sbottonata quanto basta per accendere la passione e la fantasia degli ammiratori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Sono stata zitta perché…”, la stangata di Anna Tatangelo a Gigi D’Alessio: la verità

‘Splendente’ e ‘meravigliosa’ sono i commenti più ricorrenti ad un post che in pochi minuti fa già il giro del web. Barbara ci porta a modo suo dentro un Giro pronto a regalarci tante emozioni, siamo appena all’inizio ma si prospetta una edizione al cardiopalma. Anche grazie a lei.