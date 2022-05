Anna Tatangelo parla del mantenimento e di ciò che è realmente accaduto durante il suo arrivederci a Gigi D’Alessio. La confessione inattesa.

Durante un’ultima intervista inedita la conduttrice di “Scene Da Un Matrimonio”, Anna Tatangelo, ha voluto confessare alcuni dettagli della sua vita privata. L’artista ha raccontato le dinamiche che hanno seguito pedissequamente il suo distaccarsi dall’amato cantautore partenopeo, Gigi D’Alessio.

Nel frattempo il cantautore, ignaro di quanto segue, si prepara in gran stile per il suo tour estivo. Nelle serate del 17 e 18 giugno 2022 D’alessio sarà presente in Piazza Plebiscito. L’artista farà per l’occasione la sua tanto attesa comparsa, nel cuore della sua Napoli, per festeggiare questi ultimi trent’anni trascorsi all’unisono con il suo, da sempre, affiatato pubblico.

“Sono stata zitta perché…” la stangata di Anna Tatangelo a Gigi D’Alessio: la verità

Dopo essersi trasformata in protagonista della domenica pomeridiana di Canale 5, la trentacinquenne di origini laziali, ha dimostrato a più riprese il suo carattere deciso e intraprendente. La fine della relazione con il rapper napoletano Livio Cori, in queste ultime settimane, ha poi rappresentato il reale inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

A tal proposito, la conduttrice nativa di Sora, ha voluto stilare pubblicamente alcune considerazioni sulle sue passate storie d’amore. E, in particolare, entrando questa voltanel merito dei presupposti giuridici riguardanti il suo allontanamento con l’ex storico, Gigi D’Alessio.

“Sono stata zitta” per molto tempo, ha dichiarato la Tantangelo. Il motivo? Sarà lei stessa a spiegarlo. L’artista voleva rispettare il suo compagno e la sua famiglia. Eppure, confessa ad oggi la cantante, se avesse la possibilità di tornare indietro nel tempo, forse agirebbe in maniera diversa.

La Tatangelo ribadisce che questi argomenti, sono argomenti che “non si possono dire” con leggerezza. Il rischio sarebbe quello di causare “dei danni“, seppur di piccole dimensioni. Eppure, “la cosa bella” di tutta la spinosa questione, per la cantate, è che “chi doveva sapere ha saputo“.

La nata sotto il segno del Capricorno afferma difatti con certezza di come non abbia avuto bisogno di un mantenimento cospicuo da parte di D’Alessio, per prendersi cura di loro figlio Andrea, in prossimità della separazione. Anna si è sempre dimostrata ed è tuttora una donna pienamente autonoma e soddisfatta della sua vita professionale.