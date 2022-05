Meghan Markle è pronta per un nuovo incontro con la Royal Family in occasione di un’importante evento. Questa volta al suo fianco non c’è solo Harry: inaspettato colpo di scena.

Dopo un biennio passato sotto la denominazione di Duchi “ribelli”, in cui i contrasti con la Royal Family sono stati al centro del gossip, Meghan Markle e Harry sembrano invertire la rotta. Poche settimane fa hanno rimesso piede al Castello di Windsor, nell’ambito di un incontro misterioso avvenuto con la Regina Elisabetta e il Principe Carlo.

Durante il loro viaggio in Europa per seguire gli Invictus Games, tenutosi in Olanda, non hanno potuto fare a meno di rivedere i parenti dopo due anni. Se Harry aveva incontrato i loro sguardi solo in due occasioni, i funerali del Principe Filippo e l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, per Meghan le cose sono andata diversamente.

Dalla Megxit, avvenuta nel 2020, ha detto addio a Palazzo non rivedendo nessun membro della famiglia reale inglese fino a poche settimane fa. Poi la svolta con la reunion inaspettata dove la Regina ha persino invitato la coppia a ritornare a Londra in occasione dei festeggiamenti del Giubileo di Platino, manifestazione dedicata ai suoi 70 anni suo trono.

I Sussex dopo alcune esitazioni hanno deciso di prendere parte all’importante appuntamento. Arriva la data definitiva del loro ritorno nel Regno Unito e anche un dettaglio inaspettato: al fianco di Meghan non sarà presente solo Harry, ma anche altre persone, portando a un retroscena senza precedenti.

Meghan Markle pronta a tornata a Londra: con lei non solo Harry

Mentre il Regno Unito è rimasto con il fiato sospeso per la grande assenza della Regina Elisabetta alla cerimonia di Westminster, in cui il Principe Carlo ha letto il Queen’s Speech, Meghan e Harry si preparano al grande ritorno.

La data della loro permanenza in Inghilterra è stata decisa: si tratterà del weekend lungo, dal 2 al 5 giungo, giorni dedicati ai 70 anni di regno di Sua Maestà, evento senza precedenti. Per l’occasione questa volta Meghan e Harry non rivedranno solo la Regina e il Carlo, ma anche William e Kate con cui le cose sono tese da tempo.

Non manca all’appello Camilla, immancabile all’evento, con cui in passato Meghan ha avuto molte difficoltà. Ma a farle da spalla in questa importante manifestazione non solo Harry: la coppia poterà con sé i figli Archie e Lilbet Diana. Quest’ultima è nata in California nell’estate 2021 e fin ora non ha mai visto i parenti, pertanto, si tratterebbe della sua primissima volta davanti alla Sovrana e tutto i clan dei Royal.

Oltre a loro, non mancano voci di corridoi sulla possibilità che i Duchi portino a loro seguito la troupe di Netflix, visto il loro accordo di collaborazione nell’ambito del quale il Sussex sta realizzato una pellicola. A Palazzo si starebbe mettendo in moto la macchina organizzativa per evitare qualsiasi ripresa: magari mischiandosi tra la folla il team di Netflix riuscirà a catturare qualche fotogramma.