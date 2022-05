Mercedesz, tra immaginazione e realtà il fascino esplosivo scuote l’Isola – FOTO

Mercedesz sta già lasciando il segno sull’Isola dei Famosi, come prevedibile la bellezza della giovane italo-ungherese non passa inosservata

Non serviva essere indovini particolarmente abili per capire che la presenza di Mercedesz sull’Isola dei Famosi si sarebbe fatta notare, eccome. Del resto, il fatto che sia arrivata in Honduras come ‘conquistadora‘ diceva già molto delle sue intenzioni battagliere.

La 30enne, insieme a Maria Laura De Vitiis, ha vinto la ‘sfida’ con Fabrizia Santarelli, finita a Playa Sgamada. Ma proprio con Maria Laura ha già avuto qualche motivo di scontro, accusandola di non provare reale interesse verso Alessandro Iannoni.

Dal canto suo, Mercedesz è impegnata a scoprire la sua affinità con Edoardo Tavassi. Anche se le ultime notizie circolate negli ambienti del gossip riferirebbero che Mercedesz sia già fidanzata. Indiscrezioni da confermare, scopriremo presto che cosa succederà.

Quello che è certo, è che il fascino della giovane italo-ungherese si conferma ancora una volta e del resto i suoi tanti ammiratori sul web – quasi 800 mila followers su Instagram – lo sanno bene.

Mercedesz, il primo piano in bikini è spettacolare: ma sull’Isola le cose stanno andando diversamente

L’ultimo post, ad opera del suo social media manager, è un doppio scatto che, manco a dirlo, regala spettacolo. La prima immagine la ritrae distesa su un lettino in bikini, mettere in mostra curve favolose.

Dall’immaginazione però si passa alla realtà e subito dopo, ai 38 gradi stavolta dell’Honduras, la vediamo impegnata a sudare e soffrire nelle prime prove di resistenza sull’Isola. Ma Mercedesz era sicuramente preparata a darsi da fare, ed è il momento di stringere i denti e mettercela tutta.

I fan, dal canto loro, la incoraggiano e tifano tutti per lei, esaltando la sua bellezza decisamente non comune. Si preannunciano giornate calde in tutto e per tutto sulla Palapa.