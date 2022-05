Raffaella Carrà tutta la verità sulla morte torna a galla, quel “segreto” nascosto emerge prepotente

La showgirl scomparsa nel 2021 ha lasciato un grande vuoto in tutti gli italiani, Oggi però dopo quasi un anno ha rivelato un segreto inconfessabile.

È quasi un anno da quando Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Rafaella Carrà, è morta lasciando un vuoto incredibile nel cuore di milioni di persone che da sempre la amavano follemente.

Quel 5 luglio 2021 sarà ricordato a lungo, il giorno in cui la malattia l’ha portata via in silenzio, una sofferenza che probabilmente la logorava già da tempo ma che lei, sempre elegante e professionale, non aveva mai voluto ammettere.

Se nella vita è sempre stata un uragano, ciò non è avvenuto con la morte, che se l’è presa senza chiasso quasi a portare rispetto alla sua figura che è già stata decreta tra quelle di maggior spicco del secolo scorso.

Questo silenzio però sembra essere ora scosso da una notizia rivelata dal settimanale Oggi che ha svelato un retroscena intimo di Raffaella, avvenuto soli pochi mesi prima della sua dipartita e che nessuno conosce.

Raffaella Carrà nascondeva un grande segreto, poco prima della morte…

Soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, speaker, autrice televisiva. La Raffa con il suo caschetto biondo inconfondibile è stata e sarà sempre una delle regine della televisione italiana, una stella del firmamento che continuerà a brillare.

In modo semplice, quando ha saputo che non ce l’avrebbe più fatta, si è ritirata dalle scene pubbliche anche se, c’è stato un ultimo gesto che ha voluto compiere pochi mesi prima di lasciarci, in favore della Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano.

Durante una giornate-evento dedicata, la showgirl si era presentata davanti la comunità per tagliare il nastro della nuova palestra donata ai volontari.

In quell’occasione si era mostrata con mascherina e occhiali scuri, parlava pochissimo e stranamente è restata in disparte nonostante la sua presenza così illustre.

Secondo Roberto Cerulli, di Oggi, Raffaelle voleva tenere per sé il segreto che solo pochi mesi dopo ha confermato la notizia più dolorosa, ovvero la malattia. Si legge infatti sul settimanale: “Forse, alla luce di questa tragedia, penso volesse tenere per sé il suo brutto segreto e non mostrarlo a nessuno”.