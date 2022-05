Stella Frizzi, Carlo Conti e la rivelazione sulla piccola di Fabrizio “Ci pensa lei, si..”

Stella Frizzi, quello che accade oggi è qualcosa che scalda il cuore. Lo racconta Carlo Conti ricordando il suo amico Fabrizio

Stella Frizzi è la piccola, figlia del noto e compianto presentatore che purtroppo sta crescendo senza l’amore del suo caro papà. Fabrizio l’aveva tanto desiderata e quando Stella era venuta al mondo l’aveva reso l’uomo più felice sulla terra. Poi il destino con loro non è stato benevolo e così Frizzi ha dovuto salutare tutti troppo presto, la sua piccola, la moglie Carlotta Mantovan e tutto il suo pubblico che da sempre lo ha amato.

In molti oggi rivedono in Stella ed in quei pochi frame che mamma Carlotta concede su Instagram, il ricordo del papà con una dolcezza ed un sorriso ineguagliabili. Proprio su di lei grazie a Carlo Conti abbiamo scoperto una dolcissima curiosità.

Carlo e Fabrizio erano molto amici e anche se lui oggi non c’è più, Conti continua a vedere e coltivare il rapporto con Carlotta e Stella. Proprio lui ha concesso una rivelazione inedita sulla piccola.

Stella Frizzi ed il rapporto con Carlo Conti

Carlo Conti, anche in televisione, non perde occasione per ricordare il suo caro amico Fabrizio Frizzi. Un modo per sentirlo ancora tra di noi che fa tanto piacere a lui ma anche al pubblico a casa che non lo ha mai dimenticato.

Un presentatore gentile, simpatico e che si batteva per gli altri. E proprio come accadeva ai vecchi tempi, Conti è stato sorpreso da Diva e Donna in una dolce passeggiata con la famiglia del suo caro amico.

Lui insieme alla moglie Francesca Vaccaro, a Carlotta Mantovan e ai loro bambini si sono concessi un momento di svago ritrovando quel calore che tra di loro non è mai cambiato, nemmeno dopo la morte del conduttore.

E proprio sulla piccola Stella Frizzi, Carlo ha raccontato qualcosa di tenero e che scioglie il cuore. Lui continua a starle vicino e accompagnarla nella sua crescita e lei lo chiama “BabboConti” senza pause. Ogni volta per il presentatore è una gioia immensa, anche il caro Fabrizio Frizzi lo chiamava così “e ora continua a farlo lei” ha detto.

Un piccolo e semplice gesto che per Carlo Conti ma anche per la piccola Stella Frizzi vale tanto e dimostra come il legame tra di loro sia vero e profondo.