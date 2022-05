Chi poteva aspettarselo? Valeria Rossi dopo “Tre Parole” cambia strada e si affaccia in politica. I motivi della sua scelta.

“100mila copie vendute” per Valeria Rossi, ricorda Rai Radio Due durante l’ospitata dell’artista canora, lo scorso mercoledì 11 maggio, a “Un Giorno Da Pecora” . Durante la trasmissione radiofonica la cantautrice ha mostrato il suo sorriso da fiero orgoglio italiano, rappresentando in prima persona le motivazioni della sua inattesa scelta.

Il tormentone estivo, generato dal suo coinvolgente ritmo e da sole “Tre Parole” , sembra di sentirlo riecheggiare ancora oggi. La nata sotto il segno dei Pesci, con il brano contenuto nel suo indimenticabile album del 2001, si presentava al pubblico italiano nonché al mondo della musica come una necessaria ventata di leggerezza e di piacevole nostalgia.

“Con il cuore in gola” Valeria Rossi spiega le sue intenzioni: il colpo di scena

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

Dopo le intense emozioni condivise con lei sul palco del “Festivalbar“, la Rossi si affaccia più tardi verso la scrittura, associando qui la sua passione per la musica a un dialogo con il pubblico infantile.

Attraverso idee di fantasiose ricette Valeria pubblica “Bimbincucina“. E un anno più tardi, nel 2015, torna a mettersi in gioco con il racconto del percorso che l’ha portata a comporre le sue “Sole, cuore e amore” con interessanti riflessioni sul concetto stesso di successo.

Già da qualche tempo, l’artista, nonostante avesse continuato a dedicarsi alla sfera musicale, aveva anche consolidato le sue attività lavorative presso il Municipio di Monza. Nonché il suo interesse verso la vita delle persone.

Da qui sarebbe nata la sua idea di volersi cimentare con naturalezza in una coraggiosa sfida, per se stessa quanto per la comunità di cui tutti noi facciamo parte.

“Con il cuore in gola“, risponderanno pertanto i fan dell’artista, mostrandosi orgogliosi e sorpresi rispetto alla sua ultima decisione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eurovision, seconda semifinale: i super ospiti ci saranno? La risposta definitiva dopo il caso Covid

L’artista italiana ha dunque ufficialmente deciso di intraprendere al momento una strada verso la politica. Il suo impegno si è dimostrato, in queste ore, con la sua candidatura alle prossime elezioni comunali della città di Monza, in sostegno del centrosinistra.