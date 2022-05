Uomo trovato morto in un pozzo, sentiti i familiari: è giallo

Un uomo di 78 anni è stato trovato morto in un pozzo la scorsa notte a Toano, in provincia di Reggio Emilia: l’anziano pare fosse scomparso da mesi. Indagano i carabinieri.

Il cadavere di un uomo di 78 anni è stato trovato la scorsa notte in un pozzo a Toano, in provincia di Reggio Emilia, dai carabinieri. La segnalazione ai militari dell’Arma è arrivata da alcuni amici preoccupati di non vedere il 78enne.

Secondo quanto ricostruito pare che l’anziano fosse scomparso da diverse settimane, ma la famiglia non aveva sporto denuncia alle forze dell’ordine, circostanza su cui ora stanno indagando gli inquirenti che hanno sentito alcuni parenti.

Giallo in provincia di Reggio Emilia. La scorsa notte, tra mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, Giuseppe Pedrazzini, di 78 anni, è stato trovato morto. Il cadavere è stato individuato dai carabinieri all’interno di un pozzo a Toano a poca distanza dalla sua abitazione.

Sul posto sono, dunque, intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni per recuperare la salma, rinvenuta ad una profondità di circa quattro metri. Concluse le operazioni, il corpo è stato identificato dalla moglie e sono scattate le indagini sul caso.

Tutto è iniziato, secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, quando alcuni amici si sono recati dai carabinieri denunciando la scomparsa di Pedrazzini dopo aver parlato con la sua famiglia. Pare che quest’ultima non si fosse mai rivolta alle forze dell’ordine nonostante dell’anziano si fossero perse le tracce da mesi.

I militari dell’Arma ora stanno indagando, coordinati dalla Procura, per chiarire i contorni della vicenda ed hanno interrogato, scrive Il Corriere della Sera, alcuni parenti del 78enne accompagnati in caserma che non avrebbero, però risposto alle domande degli investigatori. Maggiori dettagli sulle cause della morte potrebbero emergere dai successivi esami che l’autorità giudiziaria disporrà sulla salma dell’anziano, tra cui l’autopsia.