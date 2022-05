Abiti primaverili di tendenza? Primark ha la soluzione ideale per ogni corporatura: anche il prezzo fa sognare

L’azienda irlandese è andata incontro alle esigenze dei suoi clienti realizzando una collezione di abiti primaverili di tendenza estrema ma anche super economici.

Il primo store di Primark è stato inaugurato a Dublino nel 1969 e da allora la catena di abbigliamento si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo con svariati negozi anche nel nostro Paese dove è sempre un punto di arrivo per tendenze globali.

Opera in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America, Italia e Slovenia. Questo aspetto incide moltissimo nelle proposte che poi l’azienda tende a mettere sul mercato, visto che deve soddisfare nel miglior modo possibile e con prezzi accessibili i gusti e le mode del momento, cavalcando l’onda di ciò che più viene richiesto dai suoi fedeli acquirenti.

Primark ha preso la palla al balzo di questa recente nuova moda primavera-estate 2022 e pochi giorni fa sul suo shop online e nel feed Instagram ha messo in vendita uno dei capi must che ogni donna dovrebbe avere nel proprio armadio.

Primark punta sul rosa, prezzi accessibili mai visti!

Il rosa ed il fucsia sono i due nuovi colori moda di questa stagione appena esplosa. Lo abbiamo visto nelle recenti passerelle delle sfilate milanesi ma anche in questi giorni sul palco dell’Eurovision in cui non solo Laura Pausini ha vestito un meraviglioso Valentino con strascico (ovviamente rosa fluo) ma anche molte altre concorrenti in gara hanno seguito la tendenza tanto amata.

La catana irlandese non poteva essere da meno così ha lanciato una capsule di mini abiti da giorno nelle colorazioni rosa pastello-rosa pesca a prezzi mai visti prima.

Sulla sua pagina social si legge: “On the lookout for a new summer dress? Let this be your inspo👉Prices from £7/€9/$11 #Primark #SummerFashion“. Ovvero, “Alla ricerca di un nuovo abito estivo? Lascia che sia uno di questo. Prezzi da £ 7 / € 9 / $ 11 #Primark #SummerFashion“.

Avete letto bene, prezzi che vanno a partire da 11 dollari (9 euro in Europa ed Italia) per ogni acquisto realizzato in store o sul web. Un vero affare da accaparrarsi subito e a cui nessuna giovane donna dovrebbe rinunciare!

