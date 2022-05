“Amici 21”, LDA fa una proposta a Lulù Selassie. L’appello: “Scrivimi”

Amici di Maria De Filippi: LDA, in seguito alla sua eliminazione dal programma, si sta preparando all’uscita del suo nuovo album e al videoclip di Bandana

LDA è stato uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha fatto sognare tutti con la sua musica e l’eliminazione arrivata qualche settimana fa è stata una doccia gelata per molti e anche per lui, ma si è rialzato in fretta ed è tornato a casa, per riposarsi e darsi la carica giusta per tornare al lavoro il prima possibile.

Il talent show della Mediaset gli ha permesso di arrivare al cuore delle persone e di farsi conoscere per quello che è, indipendentemente dal suo legame familiare col padre Gigi D’Alessio. Ad Amici Luca è ripartito da zero, faticando come tutti gli altri suoi compagni per riuscire a realizzare il suo sogno: ovvero, quello di vivere di musica per sempre.

Amici 21, LDA fa una proposta a Lulù Selassie per il suo videoclip

Intanto, sui social, negli ultimi giorni i fans di Lulù Selassie hanno lanciato una richiesta proprio a Luca D’Alessio: ovvero quella di reclutarla per il futuro videoclip di Bandana, considerato che Luca sta proponendo a tantissimi suoi amici di prenderne parte.

Il cantante è stato di recente intervistato da All Music Italia, e quando gli è stato chiesto della principessa di Etiopia, ha rivelato che non ne sapeva nulla di quello che stava succedendo. “Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io ti giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché hanno fatto questa cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi” ha risposto così Luca, approfittando per lanciare un appello e un messaggio proprio alla ex partecipante del Grande Fratello Vip.

Dunque il cantante di Amici ha deciso di realizzare il sogno di molti fans di Lulù. Adesso rimane da capire se la principessa accoglierà la proposta del cantante per il video.