Maneskin, Victoria De Angelis lo fa in aereo insieme a lui: “Che scandalo..” – FOTO

Maneskin: dal palco con audacia fino in aereo beccati così. Non sembra vero ma Victoria De Angelis lo sta facendo

Non si arresta il successo dei Maneskin, la band italiana che nel giro di un anno ha conquistato il mondo intero. Esattamente lo scorso anno di questi tempi si esibiva sul palco di Rotterdam in rappresentanza dell’Italia all’Eurovision Song Contest per conquistare poi il tetto d’Europa e non fermarsi più.

Quest’anno torneranno sul palco, in Italia grazie alla loro vittoria, in veste di ospiti esibendosi nella serata conclusiva. C’è grande fermento per la loro performance ed i loro fan mondiali li attendono con ansia. Damiano, Victoria, Ethan e Tomaso sapranno fare sicuramente del loro meglio.

È di questi giorni, tra l’altro, la rivelazione che chiama in causa Macron, il presidente francese, che tentò di boicottare all’Eurovision i giovani romani in favore della vittoria della Francia. Loro non hanno commentato e c’è dell’altro che attrae. E’ di queste ore la foto che li ritrae in aereo in un modo che non avevamo mai visto.

Maneskin, Victoria De Angelis in aereo: beccata così

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Non si smentiscono mai i Maneskin ed ogni volta sanno come attirare attenzione ma anche centrare diritto l’obiettivo. Domani, 14 maggio, saranno gli ospiti speciali della finale dell’Eurovision 2022 a Torino e presenteranno il loro ultimo singolo: Supermodel.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> J-Ax si racconta: dalla droga alla fine del rapporto con Fedez

Se i loro look per il singolo sono stati ancora una volta audaci, come del resto ci hanno abituato a vederli negli ultimi mesi, sempre ultra moderni e anticonvenzionali, in aereo mettono da parte tutto questo e sfoderano tutt’altra versione di loro stessi.

Cosa succede? Lo vediamo semplicemente nella Instagram Story di Victoria De Angelis che ci mostra come lei ed uno dei suoi colleghi e amici, Thomas, sono letteralmente crollati. Mascherina sul volto e posizioni strane, un po’ quello che tutti fanno quando dormono in viaggio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Eurovision Song Contest 2022”, quanto guadagna Alessandro Cattelan? Facciamogli i conti in tasca

Lei con una gamba piegata e Thomas che si appoggia proprio sulla gamba della bassista dei Maneskin. Una foto di ordinaria quotidianità: c’è chi grida addirittura allo “scandalo” e chi in loro rivede quello che in fondo sono, ragazzi di 20 anni che sì hanno conquistato il mondo ma rimangono semplici e umili nella loro giovinezza e approfittano del volo per riposare.

INTERVISTA AI GAZOSA, IL VIDEO