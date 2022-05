“Eurovision Song Contest 2022”, quanto guadagna Alessandro Cattelan? Facciamogli i conti in tasca

Come conduttore del festival canoro ha un cachet di tutto rispetto, ma nulla di quanto potremmo immaginare. Cifra sbalorditiva.

Sono giorni frenetici in quel di Torino dove si stanno svolgendo le serate canore della competizione europea più importante di sempre.

La scorsa vittoria dei Maneskin ha fatto sì che l’Italia si aggiudicasse la 66ª edizione dell’annuale concorso canoro presso il Pala Olimpico di Torino e che sabato 14 maggio 2022 decreterà il nuovo vincitore.

Un’edizione tutta da guardare che sta dando pregio anche a tre personaggi dello spettacolo scelti come conduttori illustri per presentare e dirigere i giochi delle cinque serate di performance.

Sono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan che stiamo ammirando per spigliatezza, estro e solarità di fronte anche ai piccoli imprevisti che possono accadere durante le dirette in mondovisione.

Una curiosità legata proprio ai tre padroni di casa riguarda il cachet stabilito per la conduzione del programma. Facciamo i conti in tasca a Cattelan, non crederete ai vostri occhi.

Cattelan cachet da paura, cifra sbalorditiva per la conduzione dell’ESC ’22

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Non è certo un compito facile quello che ha tra le mani in questi giorni. Si tratta di una patata bollente non indifferente.

In realtà non ci sono notizie certe in merito al cachet del presentatore, ma sappiamo che le cifre elargite ai tre speaker della manifestazione sono davvero altissime. Riusciamo a capire quanto può guadagnare Cattelan facendo un rapido conto sullo stipendio medio percepito per altre partecipazioni tv similari (esempio “X Factor”).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Eurovision Song Contest 2022”: fatto sbalorditivo. I presentatori non riescono a credere ai loro occhi

Di Alessandro non sappiamo quanto percepirà per i cinque giorni dell’Eurovision 2022, ma conosciamo i suoi guadagni.

Sembra che nel 2018 il conduttore abbia messo da parte una cifra pari a ben 2 milioni di euro frutto di apparizioni pubbliche come conduttore, autore, influencer e speaker.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ilary Blasi, cifra da capogiro per l’outfit sfoggiato all’Isola: “Povero Totti”

Quindi anche per questa nuova avventura televisiva gli incassi non saranno sicuramente meno esosi per la casse della Rai che, se voleva ottenere numeri importanti di share, sapeva avrebbe dovuto anche puntare suo suoi cavalli da gara migliori (e più costosi).